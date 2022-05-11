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Омскому губернатору вручили государственную награду Казахстана - РИА Новости, 11.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220511/burkov-1787875906.html
Омскому губернатору вручили государственную награду Казахстана
Омскому губернатору вручили государственную награду Казахстана - РИА Новости, 11.05.2022
Омскому губернатору вручили государственную награду Казахстана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил губернатора Омской области Александра Буркова орденом "Достык" (Дружба), в среду награду главе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:27
2022-05-11T12:27
омская область
омская область
казахстан
россия
в мире
касым-жомарт токаев
александр бурков
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ОМСК, 11 мая – РИА Новости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил губернатора Омской области Александра Буркова орденом "Достык" (Дружба), в среду награду главе региона вручил чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Ермек Кошербаев, сообщает облправительство.Эту государственную награду присуждают тем, кто внес вклад в укрепление мира и дружбы между народами двух стран. Присвоение Буркову ордена "Достык" II степени является признанием его заслуг в развитии сотрудничества между странами, высокой оценкой плодотворной работы по сохранению взаимного согласия в обществе, уточнили в правительстве региона."Для меня очень почетно быть удостоенным государственной награды Казахстана – ордена "Достык", название которого переводится как "дружба". И я расцениваю это как высокую оценку вклада Омской области в развитие добрых отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - сказал глава Омской области.Глава дипломатического представительства Казахстана в России отметил, что обе страны придают особое значение межрегиональному двустороннему сотрудничеству. Свидетельством тому является российско-казахстанский форум, который был проведён с участием лидеров двух стран в Омске в 2019 году, а его результаты и договоренности продолжают работать. По итогам 2021 года товарооборот казахстанских регионов с Омской областью достиг 402 миллионов долларов."Пользуясь случаем, я хотел бы выразить особую огромную благодарность губернатору Омской области Александру Леонидовичу за оказанное содействие нашим соотечественникам в сохранении и развитии своей культуры и языка. Здесь следует отметить, что роль именно руководства региона, власти сложно переоценить", - отметил посол Казахстана, вручая Буркову орден "Достык".
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омская область, казахстан, россия, в мире, касым-жомарт токаев, александр бурков
12:27 11.05.2022
 
Омскому губернатору вручили государственную награду Казахстана

Президент Казахстана Токаев наградил губернатора Омской области Буркова орденом "Достык"

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 11 мая – РИА Новости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил губернатора Омской области Александра Буркова орденом "Достык" (Дружба), в среду награду главе региона вручил чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Ермек Кошербаев, сообщает облправительство.
Эту государственную награду присуждают тем, кто внес вклад в укрепление мира и дружбы между народами двух стран. Присвоение Буркову ордена "Достык" II степени является признанием его заслуг в развитии сотрудничества между странами, высокой оценкой плодотворной работы по сохранению взаимного согласия в обществе, уточнили в правительстве региона.
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"Для меня очень почетно быть удостоенным государственной награды Казахстана – ордена "Достык", название которого переводится как "дружба". И я расцениваю это как высокую оценку вклада Омской области в развитие добрых отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - сказал глава Омской области.
Глава дипломатического представительства Казахстана в России отметил, что обе страны придают особое значение межрегиональному двустороннему сотрудничеству. Свидетельством тому является российско-казахстанский форум, который был проведён с участием лидеров двух стран в Омске в 2019 году, а его результаты и договоренности продолжают работать. По итогам 2021 года товарооборот казахстанских регионов с Омской областью достиг 402 миллионов долларов.
"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить особую огромную благодарность губернатору Омской области Александру Леонидовичу за оказанное содействие нашим соотечественникам в сохранении и развитии своей культуры и языка. Здесь следует отметить, что роль именно руководства региона, власти сложно переоценить", - отметил посол Казахстана, вручая Буркову орден "Достык".
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Омская областьОмская областьКазахстанРоссияВ миреКасым-Жомарт ТокаевАлександр Бурков
 
 
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