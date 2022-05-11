https://ria.ru/20220511/borrel-1787863111.html

Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией

Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией - РИА Новости, 11.05.2022

Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз ставит на Украине задачу "ослабить военную машину... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:41

2022-05-11T11:41

2022-05-11T11:53

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

донбасс

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз ставит на Украине задачу "ослабить военную машину России", но при этом не хочет воевать с РФ.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем аккаунте в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Борреля, предположив, что в ЕС в скором времени ликвидируют должность главного дипломата, "потому что ЕС уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают США"."Мы говорим, что не участвуем в войне, но мы принимаем чью-то сторону. Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность (президента Владимира) Путина и его режима безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией", - сказал Боррель изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.В этих целях, по словам главы европейской дипломатии, в ЕС должны "сделать больше, чем делали до сих пор", в частности, "поставлять Украине оружие, ослаблять российскую экономику, изолировать Россию на международном уровне".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний Борреля о выигрыше на поле боя. Он указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/oruzhie-1783933054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/borrel-1782700367.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, донбасс, евросоюз, жозеп боррель, в мире