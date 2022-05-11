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Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/borrel-1787863111.html
Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией
Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией - РИА Новости, 11.05.2022
Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз ставит на Украине задачу "ослабить военную машину... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:41
2022-05-11T11:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
донбасс
евросоюз
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз ставит на Украине задачу "ослабить военную машину России", но при этом не хочет воевать с РФ.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем аккаунте в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Борреля, предположив, что в ЕС в скором времени ликвидируют должность главного дипломата, "потому что ЕС уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают США"."Мы говорим, что не участвуем в войне, но мы принимаем чью-то сторону. Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность (президента Владимира) Путина и его режима безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией", - сказал Боррель изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.В этих целях, по словам главы европейской дипломатии, в ЕС должны "сделать больше, чем делали до сих пор", в частности, "поставлять Украине оружие, ослаблять российскую экономику, изолировать Россию на международном уровне".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний Борреля о выигрыше на поле боя. Он указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/oruzhie-1783933054.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/borrel-1782700367.html
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владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, донбасс, евросоюз, жозеп боррель, в мире
11:41 11.05.2022 (обновлено: 11:53 11.05.2022)
 
Боррель заявил, что ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией

Глава евродипломатии Боррель: ЕС желает помочь Украине, но не хочет воевать с Россией

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз ставит на Украине задачу "ослабить военную машину России", но при этом не хочет воевать с РФ.
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем аккаунте в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Борреля, предположив, что в ЕС в скором времени ликвидируют должность главного дипломата, "потому что ЕС уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают США".
"Мы говорим, что не участвуем в войне, но мы принимаем чью-то сторону. Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность (президента Владимира) Путина и его режима безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией", - сказал Боррель изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В этих целях, по словам главы европейской дипломатии, в ЕС должны "сделать больше, чем делали до сих пор", в частности, "поставлять Украине оружие, ослаблять российскую экономику, изолировать Россию на международном уровне".
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний Борреля о выигрыше на поле боя. Он указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Боррель заявил, что Украина победит Россию "на поле боя"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаДонбассЕвросоюзЖозеп БоррельВ мире
 
 
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