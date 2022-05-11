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BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
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BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности
BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности
"БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает 866 кроссоверов X1 и X2 из-за возможных проблем с ремнями безопасности,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:42
2022-05-11T18:42
авто
россия
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает 866 кроссоверов X1 и X2 из-за возможных проблем с ремнями безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка, при необходимости замена обоих передних ремней безопасности.Уполномоченные представители "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.
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авто, россия, общество
18:42 11.05.2022
 
BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности

BMW отзовет в России 866 кроссоверов из-за возможных проблем с ремнями безопасности

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомплекс "Мир BMW" в Мюнхене
Комплекс Мир BMW в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Комплекс "Мир BMW" в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает 866 кроссоверов X1 и X2 из-за возможных проблем с ремнями безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.
"Отзыву подлежат 866 автомобилей BMW X1 (серия F48), X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года с VIN-кодами согласно приложению. На затронутых автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был повреждён газовый микрогенератор. Повреждённый газовый микрогенератор в аварийной ситуации может привести к негативному воздействию на функцию удерживания", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка, при необходимости замена обоих передних ремней безопасности.
Уполномоченные представители "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.
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