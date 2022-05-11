https://ria.ru/20220511/bmv-1787980124.html

BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности

BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности - РИА Новости, 11.05.2022

BMW отзовет кроссоверы из-за возможных проблем с ремнями безопасности

"БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает 866 кроссоверов X1 и X2 из-за возможных проблем с ремнями безопасности,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:42

2022-05-11T18:42

2022-05-11T18:42

авто

россия

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает 866 кроссоверов X1 и X2 из-за возможных проблем с ремнями безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка, при необходимости замена обоих передних ремней безопасности.Уполномоченные представители "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

https://ria.ru/20220511/avtomobili-1787896910.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

авто, россия, общество