https://ria.ru/20220511/biznes-1787836211.html

Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник

Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.05.2022

Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник

Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:52

2022-05-11T09:52

2022-05-11T10:31

в мире

экономика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник."Уже сейчас нам поступает достаточное количество предложений, в частности по организации бизнес-миссии, приезду на территорию и проведению переговоров с руководством республики, с представителями бизнес-сообщества на территории ЛНР", - сказал он.По словам Мирошника, бизнесмены внимательно рассматривают территорию республики и видят потенциал, который есть в ЛНР и в сфере добычи полезных ископаемых, и в сфере развития сельского хозяйства, также в республике большое количество высококвалифицированных специалистов."Мы понимаем, что завтра непременно наступит, и в этом завтра будут необходимы инвестиции и технологии, и иностранные партнеры с различными технологиями и возможностью прийти на помощь, которые видят в нас действительно своих серьёзных динамических партнеров", - сказал посол ЛНР.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>

https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, родион мирошник