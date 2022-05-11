Рейтинг@Mail.ru
Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/biznes-1787836211.html
Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник
Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.05.2022
Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник
Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:52
2022-05-11T10:31
в мире
экономика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_260ac0c4ed5223320b40ddf2c996727b.jpg
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник."Уже сейчас нам поступает достаточное количество предложений, в частности по организации бизнес-миссии, приезду на территорию и проведению переговоров с руководством республики, с представителями бизнес-сообщества на территории ЛНР", - сказал он.По словам Мирошника, бизнесмены внимательно рассматривают территорию республики и видят потенциал, который есть в ЛНР и в сфере добычи полезных ископаемых, и в сфере развития сельского хозяйства, также в республике большое количество высококвалифицированных специалистов."Мы понимаем, что завтра непременно наступит, и в этом завтра будут необходимы инвестиции и технологии, и иностранные партнеры с различными технологиями и возможностью прийти на помощь, которые видят в нас действительно своих серьёзных динамических партнеров", - сказал посол ЛНР.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника &gt;&gt;
https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_3b3a75111a9e429dcb8ae713e2e9599a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, родион мирошник
09:52 11.05.2022 (обновлено: 10:31 11.05.2022)
 
Руководству ЛНР поступают предложения от инвесторов, заявил Мирошник

Мирошник: ЛНР поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Родион Мирошник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник.
"Уже сейчас нам поступает достаточное количество предложений, в частности по организации бизнес-миссии, приезду на территорию и проведению переговоров с руководством республики, с представителями бизнес-сообщества на территории ЛНР", - сказал он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:28
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
По словам Мирошника, бизнесмены внимательно рассматривают территорию республики и видят потенциал, который есть в ЛНР и в сфере добычи полезных ископаемых, и в сфере развития сельского хозяйства, также в республике большое количество высококвалифицированных специалистов.
"Мы понимаем, что завтра непременно наступит, и в этом завтра будут необходимы инвестиции и технологии, и иностранные партнеры с различными технологиями и возможностью прийти на помощь, которые видят в нас действительно своих серьёзных динамических партнеров", - сказал посол ЛНР.
Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
 
В миреЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала