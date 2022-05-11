https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787991882.html
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая - РИА Новости, 11.05.2022
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая
Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:51
2022-05-11T19:51
2022-05-11T19:53
политика
россия
константин косачев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Заседание комиссии 16 мая планируется с участием МИД, Рябкова", - сказал Косачев.Заседание пройдет в Совфеде.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, константин косачев, сергей рябков, совет федерации рф, биологическое оружие, сша, украина
19:51 11.05.2022 (обновлено: 19:53 11.05.2022)
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая
Косачев анонсировал заседание комиссии по биолабораториям 16 мая с участием Рябкова