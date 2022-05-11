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Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая - РИА Новости, 11.05.2022
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Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая - РИА Новости, 11.05.2022
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая
Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:51
2022-05-11T19:53
политика
россия
константин косачев
сергей рябков
совет федерации рф
биологическое оружие
сша
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Заседание комиссии 16 мая планируется с участием МИД, Рябкова", - сказал Косачев.Заседание пройдет в Совфеде.
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политика, россия, константин косачев, сергей рябков, совет федерации рф, биологическое оружие, сша, украина
19:51 11.05.2022 (обновлено: 19:53 11.05.2022)
 
Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая

Косачев анонсировал заседание комиссии по биолабораториям 16 мая с участием Рябкова

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Заседание комиссии 16 мая планируется с участием МИД, Рябкова", - сказал Косачев.
Заседание пройдет в Совфеде.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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ПолитикаРоссияКонстантин КосачевСергей РябковСовет Федерации РФБиологическое оружиеСШАУкраина
 
 
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