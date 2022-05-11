https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787991882.html

Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая

Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая - РИА Новости, 11.05.2022

Рябков примет участие в заседании комиссии по биолабораториям 16 мая

Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:51

2022-05-11T19:51

2022-05-11T19:53

политика

россия

константин косачев

сергей рябков

совет федерации рф

биологическое оружие

сша

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Заседание комиссии 16 мая планируется с участием МИД, Рябкова", - сказал Косачев.Заседание пройдет в Совфеде.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, константин косачев, сергей рябков, совет федерации рф, биологическое оружие, сша, украина