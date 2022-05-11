Рейтинг@Mail.ru
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/bezopasnost-1787919684.html
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности
Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:02
2022-05-11T15:57
в мире
великобритания
безопасность
швеция
борис джонсон
магдалена андерссон
саули ниинисте
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787929523_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ccb92f1e0d74f8ddf928c3bb58b98e32.jpg
ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает пресс-служба британского премьера.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию."Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Сегодня после полудня он отправится в Финляндию, чтобы подписать аналогичную декларацию по безопасности с президентом Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.Отмечается, что декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран.Соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники."Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220511/nato-1787912316.html
великобритания
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787929523_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8abd39399b6b8ab36f47e44aaceb13c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, безопасность, швеция, борис джонсон, магдалена андерссон, саули ниинисте, финляндия
15:02 11.05.2022 (обновлено: 15:57 11.05.2022)
 
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности

Лондон и Стокгольм подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает пресс-служба британского премьера.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию.
"Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Сегодня после полудня он отправится в Финляндию, чтобы подписать аналогичную декларацию по безопасности с президентом Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран.
Соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники.
"Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения", - говорится в сообщении.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 14:32
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии
 
В миреВеликобританияБезопасностьШвецияБорис ДжонсонМагдалена АндерссонСаули НиинистеФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала