https://ria.ru/20220511/bezopasnost-1787919684.html

Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности

Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 11.05.2022

Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности

Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:02

2022-05-11T15:02

2022-05-11T15:57

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безопасность

швеция

борис джонсон

магдалена андерссон

саули ниинисте

финляндия

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ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает пресс-служба британского премьера.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию."Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Сегодня после полудня он отправится в Финляндию, чтобы подписать аналогичную декларацию по безопасности с президентом Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.Отмечается, что декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран.Соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники."Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220511/nato-1787912316.html

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в мире, великобритания, безопасность, швеция, борис джонсон, магдалена андерссон, саули ниинисте, финляндия