15:02 11.05.2022 (обновлено: 15:57 11.05.2022)
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности
Лондон и Стокгольм подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022
ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает пресс-служба британского премьера.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию.
"Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Сегодня после полудня он отправится в Финляндию, чтобы подписать аналогичную декларацию по безопасности с президентом Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран.
Соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники.
"Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения", - говорится в сообщении.