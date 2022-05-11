https://ria.ru/20220511/baykal-1787922941.html
На защиту Байкала выделят около восьми миллиардов рублей
На защиту Байкала выделят около восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 11.05.2022
На защиту Байкала выделят около восьми миллиардов рублей
Правительство России дополнительно направит почти 8 миллиардов рублей в течение трех лет на реконструкции правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, что... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:10
2022-05-11T15:10
2022-05-11T15:10
байкал
михаил мишустин
улан-удэ
экология
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит почти 8 миллиардов рублей в течение трех лет на реконструкции правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, что позволит сохранить озеро Байкал, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в среду он напомнил, что в трехлетнем бюджете на эти нужды было заложено 4,1 миллиарда рублей, однако этих средств недостаточно."Мы сегодня обсудим решение по поддержке реконструкции правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ. Они были построены еще советский период и сейчас сильно изношены… Увеличим финансирование работ в текущем году до 3 миллиардов 800 миллионов рублей. А в целом планируется за три года дополнительно направить почти 8 миллиардов рублей. Это позволит завершить в течение трех лет создание самых современных систем очистки и изменит ситуацию с экологией озера Байкал", - сказал он.
https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html
байкал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, михаил мишустин, улан-удэ, экология, общество
На защиту Байкала выделят около восьми миллиардов рублей
Правительство направит около восьми млрд рублей на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ