https://ria.ru/20220511/avtomobili-1787896910.html

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента - РИА Новости, 11.05.2022

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:35

2022-05-11T13:35

2022-05-11T14:04

экономика

авто

россия

автоваз

группа газ

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).При этом за январь-апрель продажи новых автомобилей в стране снизились на 43%, до 293,8 тысячи.По данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в апреле, несмотря на значительное падение продаж (-78%, до 8,5 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 4,6 тысячи проданных автомобилей (-76%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, также сокративший продажи на 73% - до 4,2 тысячи машин. Следом идут Renault - 2,2 тысячи проданных в апреле автомобилей (-84%) и "Группа ГАЗ" - 1,9 тысячи машин (-61%).

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, автоваз, группа газ, ассоциация европейского бизнеса