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Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента - РИА Новости, 11.05.2022
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Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента
Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента - РИА Новости, 11.05.2022
Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:35
2022-05-11T14:04
экономика
авто
россия
автоваз
группа газ
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).При этом за январь-апрель продажи новых автомобилей в стране снизились на 43%, до 293,8 тысячи.По данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в апреле, несмотря на значительное падение продаж (-78%, до 8,5 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 4,6 тысячи проданных автомобилей (-76%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, также сокративший продажи на 73% - до 4,2 тысячи машин. Следом идут Renault - 2,2 тысячи проданных в апреле автомобилей (-84%) и "Группа ГАЗ" - 1,9 тысячи машин (-61%).
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экономика, авто, россия, автоваз, группа газ, ассоциация европейского бизнеса
13:35 11.05.2022 (обновлено: 14:04 11.05.2022)
 
Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле упали на 78,5 процента

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в апреле упали на 78,5 процента

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Автомобили в автосалоне . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"Апрель 2022 г ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 78,5%, или на 119 258 штук, по сравнению с апрелем 2021 года, продажи составили 32 706 автомобилей", - говорится в сообщении.
При этом за январь-апрель продажи новых автомобилей в стране снизились на 43%, до 293,8 тысячи.
По данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в апреле, несмотря на значительное падение продаж (-78%, до 8,5 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 4,6 тысячи проданных автомобилей (-76%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, также сокративший продажи на 73% - до 4,2 тысячи машин. Следом идут Renault - 2,2 тысячи проданных в апреле автомобилей (-84%) и "Группа ГАЗ" - 1,9 тысячи машин (-61%).
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ЭкономикаАвтоРоссияАвтоВАЗГруппа ГАЗАссоциация европейского бизнеса
 
 
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