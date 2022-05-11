14:46 11.05.2022 (обновлено: 14:54 11.05.2022)
Прямой авиарейс свяжет Астрахань и Баку
Прямой авиарейс свяжет Астрахань и Баку
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Прямой авиарейс из Астрахани в Баку откроется в июне текущего года, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Ранее в Астрахань прибыла делегация Азербайджана по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
"С июня открываем прямое авиасообщение между Астраханью и Баку. Дважды в неделю рейсы будет выполнять российская авиакомпания "Азимут", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что для Астраханской области Азербайджан - один из ключевых партнеров в Каспийском регионе. "Развиваем двустороннюю торговлю. С министерством экономики Азербайджана работаем над открытием фирменных магазинов Астраханской области в Баку", - отметил Бабушкин.
Он добавил, что открытый в Баку в декабре 2021 года Астраханский деловой центр уже стал для астраханских бизнесменов большим подспорьем в поиске деловых партнеров в Азербайджане. "Мы открыты к сотрудничеству в сфере судостроения в рамках промышленной кооперации – готовы строить маломерные сухогрузы, химовозы, паромы и танкеры", - написал губернатор.
По его мнению, еще одним шагом к укреплению международных связей должно стать соглашение о побратимстве между Астраханью и Баку, документ об этом находится на стадии согласования. Кроме того, готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и Апшеронским районом.