https://ria.ru/20220511/aviareys-1787916415.html

Прямой авиарейс свяжет Астрахань и Баку

Прямой авиарейс свяжет Астрахань и Баку - РИА Новости, 11.05.2022

Прямой авиарейс свяжет Астрахань и Баку

Прямой авиарейс из Астрахани в Баку откроется в июне текущего года, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:46

2022-05-11T14:46

2022-05-11T14:54

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Прямой авиарейс из Астрахани в Баку откроется в июне текущего года, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Ранее в Астрахань прибыла делегация Азербайджана по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева."С июня открываем прямое авиасообщение между Астраханью и Баку. Дважды в неделю рейсы будет выполнять российская авиакомпания "Азимут", - написал губернатор в Telegram.Он отметил, что для Астраханской области Азербайджан - один из ключевых партнеров в Каспийском регионе. "Развиваем двустороннюю торговлю. С министерством экономики Азербайджана работаем над открытием фирменных магазинов Астраханской области в Баку", - отметил Бабушкин.Он добавил, что открытый в Баку в декабре 2021 года Астраханский деловой центр уже стал для астраханских бизнесменов большим подспорьем в поиске деловых партнеров в Азербайджане. "Мы открыты к сотрудничеству в сфере судостроения в рамках промышленной кооперации – готовы строить маломерные сухогрузы, химовозы, паромы и танкеры", - написал губернатор.По его мнению, еще одним шагом к укреплению международных связей должно стать соглашение о побратимстве между Астраханью и Баку, документ об этом находится на стадии согласования. Кроме того, готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и Апшеронским районом.

https://ria.ru/20220419/lekarstva-1784350529.html

https://ria.ru/20220415/tseny-1783776389.html

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Ольга Маркова

экономика, астрахань, баку, астраханская область, россия, азербайджан, туризм, новости - туризм, туристы