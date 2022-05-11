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Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон - РИА Новости, 11.05.2022
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Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон
Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон - РИА Новости, 11.05.2022
Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон
Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США сейчас и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:23
2022-05-11T18:23
в мире
сша
россия
нато
ллойд остин
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США сейчас и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем", - сказал Остин, выступая на слушаниях в палате представителей США. Слушания посвящены обсуждению бюджетного запроса администрации на нужды обороны на 2023 год."Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей", - заявил Остин. По оценке главы оборонного ведомства США, Россия и Китай представляют сегодня наибольшие сложности в сфере безопасности для США, "угроза", по его оценке, также исходит от КНДР, Ирана и террористических группировок.В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Согласно документу, условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Президент России Владимир Путин в марте текущего года на фоне операции на Украине на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".
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в мире, сша, россия, нато, ллойд остин, ядерное оружие
18:23 11.05.2022
 
Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон

Глава Пентагона Остин: российский ядерный арсенал представляет сложности для США

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США сейчас и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем", - сказал Остин, выступая на слушаниях в палате представителей США. Слушания посвящены обсуждению бюджетного запроса администрации на нужды обороны на 2023 год.
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"Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей", - заявил Остин. По оценке главы оборонного ведомства США, Россия и Китай представляют сегодня наибольшие сложности в сфере безопасности для США, "угроза", по его оценке, также исходит от КНДР, Ирана и террористических группировок.
В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Согласно документу, условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Президент России Владимир Путин в марте текущего года на фоне операции на Украине на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".
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