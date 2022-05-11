https://ria.ru/20220511/arsenal-1787977221.html

Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон

Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон - РИА Новости, 11.05.2022

Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон

Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США сейчас и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:23

2022-05-11T18:23

2022-05-11T18:23

в мире

сша

россия

нато

ллойд остин

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США сейчас и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем", - сказал Остин, выступая на слушаниях в палате представителей США. Слушания посвящены обсуждению бюджетного запроса администрации на нужды обороны на 2023 год."Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей", - заявил Остин. По оценке главы оборонного ведомства США, Россия и Китай представляют сегодня наибольшие сложности в сфере безопасности для США, "угроза", по его оценке, также исходит от КНДР, Ирана и террористических группировок.В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Согласно документу, условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Президент России Владимир Путин в марте текущего года на фоне операции на Украине на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

https://ria.ru/20220505/snv-3-1786903487.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, нато, ллойд остин, ядерное оружие