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Россия заставит США компенсировать замороженные активы, заявил сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
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Россия заставит США компенсировать замороженные активы, заявил сенатор
Россия заставит США компенсировать замороженные активы, заявил сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
Россия заставит США компенсировать замороженные активы, заявил сенатор
Россия заставит США компенсировать "отжатые" у Москвы средства, способы для этого есть, написал в своём Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:30
2022-05-11T17:32
владимир путин
сергей лавров
сша
украина
россия
конгресс сша
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия заставит США компенсировать "отжатые" у Москвы средства, способы для этого есть, написал в своём Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов."Украине в ближайшие десятилетия самой уже не расплатиться за (такую) "помощь", - отметил сенатор.По его словам, Россия в 2000-х годах с огромным трудом погасила внешние долги СССР, в том числе за Украинскую ССР, но ее потенциал даже тогда был на порядок больше украинского."Платить по долгам Украины Россия второй раз не планирует, а "отжатые" у нас американцами 300 миллиардов долларов заставим США компенсировать - способы есть", - подчеркнул Климов."Украина и нам должна уже немало", - добавил он.Сенатор также считает, что украинскому народу от нового кабального займа почти ничего не перепадет, деньги пойдут на оружие, боеприпасы, приближенным к Демпартии США коррупционерам, киевским марионеткам, их наемникам."Военная ссуда, возможно, немного продлит агонию неонацистов на украинской земле, что приведёт к дополнительным жертвам, разрушениям, горю, нищете жителей Украины. А США подтвердят статус главного спонсора геноцида украинского народа", - написал законодатель.При этом "кровавый заокеанский кредит" увеличит астрономический внешний долг Америки, дефицит её госбюджета, усилит там инфляцию и ослабит доллар, отметил законодатель."Всё попавшее на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках её демилитаризации", - подчеркнул Климов.По словам сенатора, у народа Украины единственная возможность прекратить нагнетаемый Вашингтоном с 2014 кошмар - освободиться от западного диктата и их киевских подручных, восстановить былое сотрудничество с Россией и начать подлинное развитие своей страны в интересах её народа, а не геополитических авантюристов."Байдены приходят и уходят, а российско-украинская история неизбежно пополнится новыми, подлинными победами, такими, как наша общая Великая Победа над нацизмом в мае 1945", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html
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владимир путин, сергей лавров, сша, украина, россия, конгресс сша, андрей климов, в мире, совет федерации рф
17:30 11.05.2022 (обновлено: 17:32 11.05.2022)
 
Россия заставит США компенсировать замороженные активы, заявил сенатор

Сенатор Климов заявил, что ​Россия заставит США компенсировать потери от заморозки активов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия заставит США компенсировать "отжатые" у Москвы средства, способы для этого есть, написал в своём Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов.
Лавров прокомментировал идею Борреля передать Украине активы РФ
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Лавров назвал идею передать замороженные российские активы Киеву воровством
"Украине в ближайшие десятилетия самой уже не расплатиться за (такую) "помощь", - отметил сенатор.
По его словам, Россия в 2000-х годах с огромным трудом погасила внешние долги СССР, в том числе за Украинскую ССР, но ее потенциал даже тогда был на порядок больше украинского.
"Платить по долгам Украины Россия второй раз не планирует, а "отжатые" у нас американцами 300 миллиардов долларов заставим США компенсировать - способы есть", - подчеркнул Климов.
"Украина и нам должна уже немало", - добавил он.
Сенатор также считает, что украинскому народу от нового кабального займа почти ничего не перепадет, деньги пойдут на оружие, боеприпасы, приближенным к Демпартии США коррупционерам, киевским марионеткам, их наемникам.
"Военная ссуда, возможно, немного продлит агонию неонацистов на украинской земле, что приведёт к дополнительным жертвам, разрушениям, горю, нищете жителей Украины. А США подтвердят статус главного спонсора геноцида украинского народа", - написал законодатель.
Дублин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 14:33
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При этом "кровавый заокеанский кредит" увеличит астрономический внешний долг Америки, дефицит её госбюджета, усилит там инфляцию и ослабит доллар, отметил законодатель.
"Всё попавшее на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках её демилитаризации", - подчеркнул Климов.
По словам сенатора, у народа Украины единственная возможность прекратить нагнетаемый Вашингтоном с 2014 кошмар - освободиться от западного диктата и их киевских подручных, восстановить былое сотрудничество с Россией и начать подлинное развитие своей страны в интересах её народа, а не геополитических авантюристов.
"Байдены приходят и уходят, а российско-украинская история неизбежно пополнится новыми, подлинными победами, такими, как наша общая Великая Победа над нацизмом в мае 1945", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:32
МИД назвал идею конгресса США конфисковывать российские активы идиотизмом
 
Владимир ПутинСергей ЛавровСШАУкраинаРоссияКонгресс СШААндрей КлимовВ миреСовет Федерации РФ
 
 
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