https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787787549.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке захвата острова Змеиный - РИА Новости, 10.05.2022

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Украинские войска потеряли 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников и свыше 50 человек личного состава при попытке захватить остров Змеиный, сообщил... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:37

2022-05-10T19:37

2022-05-10T21:32

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников и свыше 50 человек личного состава при попытке захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.В частности, уточнил Конашенков, Киев потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Помимо этого, российские войска уничтожили десять вертолетов ВСУ, в числе которых три вертолета Ми-8 с десантом на борту и вертолет поддержки Ми-24. Еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.Также во вторник днем, по словам Конашенкова, в районе Змеиного ПВО России был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". "Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, —ударные "Байрактар-ТБ2", — уточнил генерал.Он добавил, что российскими военнослужащими на берегу были обнаружены еще три тела украинских диверсантов, прибитых с моря."Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", — сказал он. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр