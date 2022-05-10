07:28 10.05.2022 (обновлено: 11:16 10.05.2022)
В заповеднике в Башкирии загорелся лес
Лес в заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров
Лесной пожар. Архивное фото
УФА, 10 мая – РИА Новости. Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался в понедельник вечером на расстоянии в 6 километров от села Айгир. На место пожара были направлены 20 человек.
"По прибытию установлено, что горение происходит на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау, местность труднодоступная, и техника проехать не может. До наступления ночи пожар локализовать не удалось, распространению огня по склону горы также способствовал сильный ветер", - говорится в сообщении.
Согласно информации спасателей, пожар не угрожает населенному пункту, есть естественная преграда - река. Ветер дует от села.
"На утро примерная площадь горения составляет около 5-7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой. Группировка сил и средств увеличена и составляет 30 человек, все оснащены противопожарными ранцами. На месте для защиты населенного пункта и визуального контроля осуществляет дежурство пожарная часть", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.