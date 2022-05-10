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В заповеднике в Башкирии загорелся лес

В заповеднике в Башкирии загорелся лес - РИА Новости, 10.05.2022

В заповеднике в Башкирии загорелся лес

Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T07:28

2022-05-10T07:28

2022-05-10T11:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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новости - туризм

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УФА, 10 мая – РИА Новости. Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался в понедельник вечером на расстоянии в 6 километров от села Айгир. На место пожара были направлены 20 человек.Согласно информации спасателей, пожар не угрожает населенному пункту, есть естественная преграда - река. Ветер дует от села."На утро примерная площадь горения составляет около 5-7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой. Группировка сил и средств увеличена и составляет 30 человек, все оснащены противопожарными ранцами. На месте для защиты населенного пункта и визуального контроля осуществляет дежурство пожарная часть", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм