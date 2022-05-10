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В заповеднике в Башкирии загорелся лес - РИА Новости, 10.05.2022
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Туризм
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В заповеднике в Башкирии загорелся лес
В заповеднике в Башкирии загорелся лес - РИА Новости, 10.05.2022
В заповеднике в Башкирии загорелся лес
Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:28
2022-05-10T11:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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УФА, 10 мая – РИА Новости. Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался в понедельник вечером на расстоянии в 6 километров от села Айгир. На место пожара были направлены 20 человек.Согласно информации спасателей, пожар не угрожает населенному пункту, есть естественная преграда - река. Ветер дует от села."На утро примерная площадь горения составляет около 5-7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой. Группировка сил и средств увеличена и составляет 30 человек, все оснащены противопожарными ранцами. На месте для защиты населенного пункта и визуального контроля осуществляет дежурство пожарная часть", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
07:28 10.05.2022 (обновлено: 11:16 10.05.2022)
 
В заповеднике в Башкирии загорелся лес

Лес в заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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УФА, 10 мая – РИА Новости. Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался в понедельник вечером на расстоянии в 6 километров от села Айгир. На место пожара были направлены 20 человек.
"По прибытию установлено, что горение происходит на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау, местность труднодоступная, и техника проехать не может. До наступления ночи пожар локализовать не удалось, распространению огня по склону горы также способствовал сильный ветер", - говорится в сообщении.
Согласно информации спасателей, пожар не угрожает населенному пункту, есть естественная преграда - река. Ветер дует от села.
"На утро примерная площадь горения составляет около 5-7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой. Группировка сил и средств увеличена и составляет 30 человек, все оснащены противопожарными ранцами. На месте для защиты населенного пункта и визуального контроля осуществляет дежурство пожарная часть", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Последствия пожара - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
01:52
В Приморье произошел крупный природный пожар
 
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