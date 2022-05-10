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ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах

ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах - РИА Новости, 10.05.2022

ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах

Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:34

2022-05-10T21:34

2022-05-10T21:36

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске Луганской Народной Республики выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что Вооруженные силы России относятся к мирному населению исключительно гуманно и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от вооруженных формирований Украины, которые повсеместно продолжают использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы и другие гражданские объекты для укрытия боевиков и размещения вооружения."В Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (ул. Полтавская, д. 23) националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместили склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов; в Лисичанске Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ, угрожая физической расправой, выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, при этом сами там разместили склад боеприпасов; в поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националистами оборудован опорный пункт, на прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население преднамеренно не уведомлено", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787787549.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины