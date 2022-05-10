21:34 10.05.2022 (обновлено: 21:36 10.05.2022)
ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах
Мизинцев: ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске Луганской Народной Республики выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России относятся к мирному населению исключительно гуманно и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от вооруженных формирований Украины, которые повсеместно продолжают использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы и другие гражданские объекты для укрытия боевиков и размещения вооружения.
"В Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (ул. Полтавская, д. 23) националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместили склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов; в Лисичанске Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ, угрожая физической расправой, выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, при этом сами там разместили склад боеприпасов; в поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националистами оборудован опорный пункт, на прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население преднамеренно не уведомлено", - сообщил Мизинцев.