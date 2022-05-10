https://ria.ru/20220510/vsu-1787798528.html

Минобороны сообщило о новой кровавой провокации ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило о новой кровавой провокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2022

Минобороны сообщило о новой кровавой провокации ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области украинcкие военные устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских машин, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:33

2022-05-10T21:33

2022-05-10T23:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской области украинcкие военные устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских машин, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, фото- и видеосъемку вели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.Кроме того, отметил генерал, из района частных домовладений в Белой Кринице (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла несколько ударов по позициям российских войск, чтобы вызвать ответный огонь по домам с мирными жителями, которых боевики теробороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве живого щита.Он добавил, что для съемки последствий там находились представители норвежских СМИ."Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", — сказал Мизинцев.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, харьковская область, херсонская область