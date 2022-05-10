21:33 10.05.2022 (обновлено: 23:35 10.05.2022)
Минобороны сообщило о новой кровавой провокации ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ расстреляли шесть гражданских машин с белыми флагами в Харьковской области
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской области украинcкие военные устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских машин, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по бучинскому сценарию. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами", — сказал Мизинцев.
По его словам, фото- и видеосъемку вели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
Кроме того, отметил генерал, из района частных домовладений в Белой Кринице (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла несколько ударов по позициям российских войск, чтобы вызвать ответный огонь по домам с мирными жителями, которых боевики теробороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве живого щита.
Он добавил, что для съемки последствий там находились представители норвежских СМИ.
"Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", — сказал Мизинцев.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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