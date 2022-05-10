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Путин встретился с врио главы Саратовской области - РИА Новости, 11.05.2022
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Путин встретился с врио главы Саратовской области
Путин встретился с врио главы Саратовской области - РИА Новости, 11.05.2022
Путин встретился с врио главы Саратовской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным и пожелал ему успехов на новом месте, отметив, что регион... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-10T21:47
2022-05-11T09:10
политика
владимир путин
саратовская область
россия
роман бусаргин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным и пожелал ему успехов на новом месте, отметив, что регион многократно увеличит потенциал.Глава государства отметил большой опыт Бусаргина и удовлетворительные результаты работы. "Я хочу пожелать Вам успехов, Роман Викторович, и надеюсь, что все Ваши знания, опыт, знание региона пойдут на пользу людям, о которых Вы сейчас сказали, на пользу Саратовской области. Уверен, что эта область, имеющая такой большой потенциал, конечно, под Вашим руководством этот потенциал многократно будет увеличивать и будет его использовать самым наилучшим образом", - сказал Путин.Роман Бусаргин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что наметил перспективы по социально-экономическому развитию региона.Он отметил, что постарается во главе региона максимально приложить весь свой опыт."Я постараюсь ваше доверие, Владимир Владимирович", - добавил он.Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. Его жизнь и трудовой путь непосредственно связаны с Саратовской областью. Окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова и Российский университет кооперации. Он имеет большой управленческий опыт в сфере местного самоуправления. В 2005-2018 годах работал в муниципальных органах власти, в том числе первым заместителем главы администрации Саратовского района, заместителем главы администрации города Энгельса, председателем комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района и заместителем главы администрации Саратова по городскому хозяйству. С октября 2018 года работал заместителем председателя правительства Саратовской области, а с октября 2020 года был назначен вице-губернатором - председателем правительства области.Кандидат социологических наук. Женат, воспитывает двоих детей.
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политика, владимир путин, саратовская область, россия, роман бусаргин
21:47 10.05.2022 (обновлено: 09:10 11.05.2022)
 
Путин встретился с врио главы Саратовской области

Президент Путин встретился с врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным и пожелал ему успехов на новом месте, отметив, что регион многократно увеличит потенциал.
"Про саратовскую область вам рассказывать не нужно, вы родом из Саратовской области и всю жизнь практически здесь проработали. Сейчас - зампредседателя правительства, то есть занимаетесь непосредственно хозяйственной работой, что является ключевым направлением в деятельности любого региона", - сказал Путин в начале встречи.
Глава государства отметил большой опыт Бусаргина и удовлетворительные результаты работы. "Я хочу пожелать Вам успехов, Роман Викторович, и надеюсь, что все Ваши знания, опыт, знание региона пойдут на пользу людям, о которых Вы сейчас сказали, на пользу Саратовской области. Уверен, что эта область, имеющая такой большой потенциал, конечно, под Вашим руководством этот потенциал многократно будет увеличивать и будет его использовать самым наилучшим образом", - сказал Путин.
Роман Бусаргин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что наметил перспективы по социально-экономическому развитию региона.
"У нас на сегодняшний день намечены перспективы развития. Это в первую очередь социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала. В прошлом году регион закончил впервые за 10 лет бюджет с профицитом", - сказал Бусаргин.
Он отметил, что постарается во главе региона максимально приложить весь свой опыт.
"Я постараюсь ваше доверие, Владимир Владимирович", - добавил он.
Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. Его жизнь и трудовой путь непосредственно связаны с Саратовской областью. Окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова и Российский университет кооперации. Он имеет большой управленческий опыт в сфере местного самоуправления. В 2005-2018 годах работал в муниципальных органах власти, в том числе первым заместителем главы администрации Саратовского района, заместителем главы администрации города Энгельса, председателем комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района и заместителем главы администрации Саратова по городскому хозяйству. С октября 2018 года работал заместителем председателя правительства Саратовской области, а с октября 2020 года был назначен вице-губернатором - председателем правительства области.
Кандидат социологических наук. Женат, воспитывает двоих детей.
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ПолитикаВладимир ПутинСаратовская областьРоссияРоман Бусаргин
 
 
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