https://ria.ru/20220510/vrio-1787799993.html

Путин встретился с врио главы Саратовской области

Путин встретился с врио главы Саратовской области - РИА Новости, 11.05.2022

Путин встретился с врио главы Саратовской области

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным и пожелал ему успехов на новом месте, отметив, что регион... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-10T21:47

2022-05-10T21:47

2022-05-11T09:10

политика

владимир путин

саратовская область

россия

роман бусаргин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787209943_0:92:3209:1897_1920x0_80_0_0_59bfa10131e026bce70e7b2d68d25593.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным и пожелал ему успехов на новом месте, отметив, что регион многократно увеличит потенциал.Глава государства отметил большой опыт Бусаргина и удовлетворительные результаты работы. "Я хочу пожелать Вам успехов, Роман Викторович, и надеюсь, что все Ваши знания, опыт, знание региона пойдут на пользу людям, о которых Вы сейчас сказали, на пользу Саратовской области. Уверен, что эта область, имеющая такой большой потенциал, конечно, под Вашим руководством этот потенциал многократно будет увеличивать и будет его использовать самым наилучшим образом", - сказал Путин.Роман Бусаргин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что наметил перспективы по социально-экономическому развитию региона.Он отметил, что постарается во главе региона максимально приложить весь свой опыт."Я постараюсь ваше доверие, Владимир Владимирович", - добавил он.Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. Его жизнь и трудовой путь непосредственно связаны с Саратовской областью. Окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова и Российский университет кооперации. Он имеет большой управленческий опыт в сфере местного самоуправления. В 2005-2018 годах работал в муниципальных органах власти, в том числе первым заместителем главы администрации Саратовского района, заместителем главы администрации города Энгельса, председателем комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района и заместителем главы администрации Саратова по городскому хозяйству. С октября 2018 года работал заместителем председателя правительства Саратовской области, а с октября 2020 года был назначен вице-губернатором - председателем правительства области.Кандидат социологических наук. Женат, воспитывает двоих детей.

https://ria.ru/20220322/prokuror-1779541803.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, владимир путин, саратовская область, россия, роман бусаргин