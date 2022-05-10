https://ria.ru/20220510/vrio-1787799337.html

Путин встретился с врио губернатора Рязанской области

Путин встретился с врио губернатора Рязанской области - РИА Новости, 10.05.2022

Путин встретился с врио губернатора Рязанской области

Назначенный врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца доложить, как будет решать проблемы,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:42

2022-05-10T21:42

2022-05-10T21:42

политика

павел малков

владимир путин

рязанская область

россия

николай любимов

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца доложить, как будет решать проблемы, которые волнуют местных жителей, и приступить к разработке стратегии развития региона.Глава области Николай Любимов во вторник в социальных сетях написал, что принял решение не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Указом президента врио губернатора назначен Павел Малков.Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. В течение продолжительного времени работал непосредственно на региональном уровне - в правительстве Саратовской области. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Павла Малкова ведомством была проведена Всероссийская перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".

https://ria.ru/20220414/stroitelstvo-1783548411.html

рязанская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, павел малков, владимир путин, рязанская область, россия, николай любимов