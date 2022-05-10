Путин встретился с врио губернатора Рязанской области
Президент Путин встретился с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым
Павел Малков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца доложить, как будет решать проблемы, которые волнуют местных жителей, и приступить к разработке стратегии развития региона.
Глава области Николай Любимов во вторник в социальных сетях написал, что принял решение не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Указом президента врио губернатора назначен Павел Малков.
"Я много раз был в Рязани, и по служебной необходимости, и с личными визитами. Очень интересный, яркий регион, замечательный своей историей, культурой и, конечно же, людьми. Вот люди - это главный приоритет. В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей. Точечно начать их решать. А параллельно будем разрабатывать стратегию развития региона, некое видение, как он должен быть позиционирован сейчас, в современных экономических реалиях. Я думаю, что на это уйдет примерно месяц... Если будет оказано доверие, готов доложить об этих предложениях", - сказал Малков во время беседы с президентом.
Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.
Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. В течение продолжительного времени работал непосредственно на региональном уровне - в правительстве Саратовской области. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Павла Малкова ведомством была проведена Всероссийская перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".