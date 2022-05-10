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Путин встретился с врио губернатора Рязанской области - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин встретился с врио губернатора Рязанской области
Путин встретился с врио губернатора Рязанской области - РИА Новости, 10.05.2022
Путин встретился с врио губернатора Рязанской области
Назначенный врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца доложить, как будет решать проблемы,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:42
2022-05-10T21:42
политика
павел малков
владимир путин
рязанская область
россия
николай любимов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца доложить, как будет решать проблемы, которые волнуют местных жителей, и приступить к разработке стратегии развития региона.Глава области Николай Любимов во вторник в социальных сетях написал, что принял решение не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Указом президента врио губернатора назначен Павел Малков.Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. В течение продолжительного времени работал непосредственно на региональном уровне - в правительстве Саратовской области. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Павла Малкова ведомством была проведена Всероссийская перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".
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политика, павел малков, владимир путин, рязанская область, россия, николай любимов
21:42 10.05.2022
 
Путин встретился с врио губернатора Рязанской области

Президент Путин встретился с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Павел Малков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца доложить, как будет решать проблемы, которые волнуют местных жителей, и приступить к разработке стратегии развития региона.
Глава области Николай Любимов во вторник в социальных сетях написал, что принял решение не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Указом президента врио губернатора назначен Павел Малков.
"Я много раз был в Рязани, и по служебной необходимости, и с личными визитами. Очень интересный, яркий регион, замечательный своей историей, культурой и, конечно же, людьми. Вот люди - это главный приоритет. В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей. Точечно начать их решать. А параллельно будем разрабатывать стратегию развития региона, некое видение, как он должен быть позиционирован сейчас, в современных экономических реалиях. Я думаю, что на это уйдет примерно месяц... Если будет оказано доверие, готов доложить об этих предложениях", - сказал Малков во время беседы с президентом.
Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.
Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. В течение продолжительного времени работал непосредственно на региональном уровне - в правительстве Саратовской области. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Павла Малкова ведомством была проведена Всероссийская перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".
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