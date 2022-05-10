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Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области - РИА Новости, 10.05.2022
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Рязанской области, сообщили в Кремле. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:11
2022-05-10T20:47
политика
павел малков
рязанская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Рязанской области, сообщили в Кремле.Врио губернатора Рязанской области назначен Павел Малков.Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.
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политика, павел малков, рязанская область, владимир путин
20:11 10.05.2022 (обновлено: 20:47 10.05.2022)
 
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области

Президент Путин назначил Павла Малкова врио главы Рязанской области

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Рязанской области, сообщили в Кремле.
Врио губернатора Рязанской области назначен Павел Малков.
Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 20:08
Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова
 
ПолитикаПавел МалковРязанская областьВладимир Путин
 
 
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