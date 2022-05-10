https://ria.ru/20220510/vrio-1787791463.html
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области - РИА Новости, 10.05.2022
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Рязанской области, сообщили в Кремле. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:11
2022-05-10T20:11
2022-05-10T20:47
политика
павел малков
рязанская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Рязанской области, сообщили в Кремле.Врио губернатора Рязанской области назначен Павел Малков.Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.
https://ria.ru/20220510/kirov-1787791126.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел малков, рязанская область, владимир путин
20:11 10.05.2022 (обновлено: 20:47 10.05.2022)
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области
Президент Путин назначил Павла Малкова врио главы Рязанской области