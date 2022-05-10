https://ria.ru/20220510/veterany-1787795271.html
Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов
Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов - РИА Новости, 10.05.2022
Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов
Активисты русскоязычной общины Нью-Йорка наносят визиты к проживающим в штате ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы даже... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:55
2022-05-10T20:55
2022-05-10T20:55
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Активисты русскоязычной общины Нью-Йорка наносят визиты к проживающим в штате ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы даже спустя день после завершения праздника, рассказал РИА Новости один из членов этой группы Антон Конев.Собеседник с сожалением констатировал, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной в США остается все меньше и меньше. "Еще в прошлом году у нас было восемь ветеранов в городах Олбани и Скенектади (штат Нью-Йорк), а сейчас осталось лишь четверо", - добавил он.Конев признался, что считает советских ветеранов "последними из оставшихся представителей поколения победителей"."Одна дама пожаловалась мне, что никто не поздравил ее с Днем Победы. Как можно забыть тех, кто пережил самые страшные годы в истории? Ведь мы имеем возможность жить сегодня благодаря их героизму", - сказал активист.В заключение он добавил, что День Победы для ветеранов "не только гордость, но и чувство боли от незалеченной психологической травмы". "Это не радостный праздник, как некоторые другие. Это очень смешанный с точки зрения эмоций, тяжелый и особенный для них день", - указал Конев.Мероприятия, посвященные Дню Победы, ранее прошли в различных городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Цинциннати. Посольство России в Вашингтоне по случаю праздника провело накануне торжественный прием, в котором приняли участие послы и высокопоставленные дипломаты стран бывшего СССР.
https://ria.ru/20220510/pobeda-1787726747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, россия, день победы
Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов
Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов с Днем Победы
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Активисты русскоязычной общины Нью-Йорка наносят визиты к проживающим в штате ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы даже спустя день после завершения праздника, рассказал РИА Новости один из членов этой группы Антон Конев.
"Девятого мая и сегодня мы поздравляем наших ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда. День Победы всегда был для них особенным", - сообщил Конев.
Собеседник с сожалением констатировал, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной в США
остается все меньше и меньше. "Еще в прошлом году у нас было восемь ветеранов в городах Олбани
и Скенектади (штат Нью-Йорк
), а сейчас осталось лишь четверо", - добавил он.
Конев признался, что считает советских ветеранов "последними из оставшихся представителей поколения победителей".
"Одна дама пожаловалась мне, что никто не поздравил ее с Днем Победы. Как можно забыть тех, кто пережил самые страшные годы в истории? Ведь мы имеем возможность жить сегодня благодаря их героизму", - сказал активист.
В заключение он добавил, что День Победы для ветеранов "не только гордость, но и чувство боли от незалеченной психологической травмы". "Это не радостный праздник, как некоторые другие. Это очень смешанный с точки зрения эмоций, тяжелый и особенный для них день", - указал Конев.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, ранее прошли в различных городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго
, Детройт
и Цинциннати
. Посольство России
в Вашингтоне
по случаю праздника провело накануне торжественный прием, в котором приняли участие послы и высокопоставленные дипломаты стран бывшего СССР
.