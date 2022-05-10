https://ria.ru/20220510/veterany-1787795271.html

Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов

Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов - РИА Новости, 10.05.2022

Активисты русскоязычной общины в Нью-Йорке поздравили советских ветеранов

Активисты русскоязычной общины Нью-Йорка наносят визиты к проживающим в штате ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы даже... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:55

2022-05-10T20:55

2022-05-10T20:55

день победы — 2022

в мире

нью-йорк (город)

сша

россия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729578246_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_b9ba26baa0dfa058e5fd011a697b673e.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Активисты русскоязычной общины Нью-Йорка наносят визиты к проживающим в штате ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы даже спустя день после завершения праздника, рассказал РИА Новости один из членов этой группы Антон Конев.Собеседник с сожалением констатировал, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной в США остается все меньше и меньше. "Еще в прошлом году у нас было восемь ветеранов в городах Олбани и Скенектади (штат Нью-Йорк), а сейчас осталось лишь четверо", - добавил он.Конев признался, что считает советских ветеранов "последними из оставшихся представителей поколения победителей"."Одна дама пожаловалась мне, что никто не поздравил ее с Днем Победы. Как можно забыть тех, кто пережил самые страшные годы в истории? Ведь мы имеем возможность жить сегодня благодаря их героизму", - сказал активист.В заключение он добавил, что День Победы для ветеранов "не только гордость, но и чувство боли от незалеченной психологической травмы". "Это не радостный праздник, как некоторые другие. Это очень смешанный с точки зрения эмоций, тяжелый и особенный для них день", - указал Конев.Мероприятия, посвященные Дню Победы, ранее прошли в различных городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Цинциннати. Посольство России в Вашингтоне по случаю праздника провело накануне торжественный прием, в котором приняли участие послы и высокопоставленные дипломаты стран бывшего СССР.

https://ria.ru/20220510/pobeda-1787726747.html

https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html

нью-йорк (город)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нью-йорк (город), сша, россия, день победы