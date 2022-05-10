https://ria.ru/20220510/veter-1787728417.html

Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра

Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 10.05.2022

Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра

Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:22

2022-05-10T10:22

2022-05-10T10:22

москва

общество

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Утром в центре прогноза погоды "Фобос" информировали, что облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до 13 градусов тепла. По данным синоптиков, ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, порывистый."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении властей.

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, центр "фобос", погода