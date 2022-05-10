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Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 10.05.2022
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра
Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:22
2022-05-10T10:22
2022-05-10T10:22
москва
общество
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Утром в центре прогноза погоды "Фобос" информировали, что облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до 13 градусов тепла. По данным синоптиков, ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, порывистый."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, центр "фобос", погода
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра
Москвичей призвали соблюдать осторожность на улице из-за ветра до 20 метров в секунду