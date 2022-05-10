https://ria.ru/20220510/urugvay-1787718250.html
Россия передала Уругваю копию письма буковинских евреев маршалу Жукову
Россия передала Уругваю копию письма буковинских евреев маршалу Жукову - РИА Новости, 10.05.2022
Россия передала Уругваю копию письма буковинских евреев маршалу Жукову
Российский государственный военный архив передал послу Уругвая в Москве Даниэлю Кастильосу копию благодарственного письма Комитета помощи еврейским беженцам из... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:07
2022-05-10T07:07
2022-05-10T07:07
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уругвай
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МОНТЕВИДЕО, 10 мая - РИА Новости. Российский государственный военный архив передал послу Уругвая в Москве Даниэлю Кастильосу копию благодарственного письма Комитета помощи еврейским беженцам из Буковины в Уругвае маршалу СССР Георгию Жукову, сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии в Уругвае Андрей Будаев.Передача документа произошла в Москве 6 мая на церемонии памяти жертв Холокоста и памяти советских воинов-освободителей, победивших нацизм во Второй мировой войне.Он уточнил, что авторы документа благодарят Жукова за спасение города Черновцы (ныне Украина) от фашистской Германии."Ваша храбрость и стратегия в руководстве славной Красной Армией при освобождении Буковины и ее столицы Черновиц вызывает нашу благодарность. Примите же почтение и искренние приветствия тех, кто гордится этой великолепной победой над фашизмом, благодаря которой тысячи соотечественников, еврейских братьев и сестер, были освобождены из тисков угнетения и рабства", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении агентства.Письмо было обнаружено в личной коллекции Жукова недавно и не было датированным. Предположительно, его отправили весной 1944 года, когда войска Первого Украинского фронта под командованием маршала Георгия Жукова освободили Черновцы и спасли от истребления отступающими войсками вермахта более 14 тысяч евреев. Копия исторического документа будет передана через посла Кастильоса еврейской общине Уругвая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уругвай, в мире, день победы
Россия передала Уругваю копию письма буковинских евреев маршалу Жукову
Российский военный архив передал Уругваю копию письма буковинских евреев маршалу Жукову
МОНТЕВИДЕО, 10 мая - РИА Новости. Российский государственный военный архив передал послу Уругвая в Москве Даниэлю Кастильосу копию благодарственного письма Комитета помощи еврейским беженцам из Буковины в Уругвае маршалу СССР Георгию Жукову, сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии в Уругвае Андрей Будаев.
Передача документа произошла в Москве
6 мая на церемонии памяти жертв Холокоста и памяти советских воинов-освободителей, победивших нацизм во Второй мировой войне.
"Директор Российского государственного военного архива торжественно вручил послу Уругвая в РФ Даниэлю Кастильосу Гомесу копию благодарственного письма, полученного от Комитета помощи еврейским беженцам из Буковины, оказавшимся в Уругвае, советским военачальником Георгием Жуковым. Этот уникальный красочный документ на пергаменте с текстом на испанском и идиш был недавно найден в личном фонде маршала Победы", - сказал Будаев.
Он уточнил, что авторы документа благодарят Жукова за спасение города Черновцы (ныне Украина
) от фашистской Германии
.
"Ваша храбрость и стратегия в руководстве славной Красной Армией при освобождении Буковины и ее столицы Черновиц вызывает нашу благодарность. Примите же почтение и искренние приветствия тех, кто гордится этой великолепной победой над фашизмом, благодаря которой тысячи соотечественников, еврейских братьев и сестер, были освобождены из тисков угнетения и рабства", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении агентства.
Письмо было обнаружено в личной коллекции Жукова недавно и не было датированным. Предположительно, его отправили весной 1944 года, когда войска Первого Украинского фронта под командованием маршала Георгия Жукова
освободили Черновцы и спасли от истребления отступающими войсками вермахта более 14 тысяч евреев. Копия исторического документа будет передана через посла Кастильоса еврейской общине Уругвая
.