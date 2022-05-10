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ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" - РИА Новости, 10.05.2022
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ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр"
ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" - РИА Новости, 10.05.2022
ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр"
Три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту были уничтожены ВС России, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:36
2022-05-10T23:47
украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту были уничтожены ВС России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", - добавил он. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.
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украина, киев
19:36 10.05.2022 (обновлено: 23:47 10.05.2022)
 
ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр"

В море уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" с десантом на борту

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Спуск на воду катера "Кентавр" ВМС Украины
Спуск на воду катера Кентавр ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Спуск на воду катера "Кентавр" ВМС Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту были уничтожены ВС России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", - добавил он. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.
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