https://ria.ru/20220510/ukraina-1787787466.html

ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр"

ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" - РИА Новости, 10.05.2022

ВС России уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр"

Три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту были уничтожены ВС России, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:36

2022-05-10T19:36

2022-05-10T23:47

украина

киев

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту были уничтожены ВС России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", - добавил он. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/zmeinyy-1787791735.html

украина

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украина, киев