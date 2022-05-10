https://ria.ru/20220510/ukraina-1787782513.html

Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию на Украине

Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.05.2022

Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию на Украине

Шеф военной разведки США Скотт Беррье назвал "патовой" ситуацию в зоне боев на Украине. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:51

2022-05-10T18:51

2022-05-10T18:51

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Шеф военной разведки США Скотт Беррье назвал "патовой" ситуацию в зоне боев на Украине."Я бы охарактеризовал ее как то, что русские не побеждают и украинцы не побеждают, и мы отчасти в состоянии пата", - сказал он на слушаниях в конгрессе.По словам Беррье, пат может затянуться, если Россия не решится на мобилизацию дополнительных сил для участия в военной операции.В конце апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

украина

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в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, донбасс