18:41 10.05.2022 (обновлено: 19:17 10.05.2022)
Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"
Оператор ГТС Украины заявил прекращении транзита газа через "Сохрановку" с 11 мая
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка".
"ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", — говорится в заявлении на сайте.
Компания мотивировала это форс-мажорными обстоятельствами, которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся под контролем России.
Отмечается, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллионов кубометров в сутки).
"Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной", — говорится в заявлении.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.