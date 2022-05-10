Рейтинг@Mail.ru
Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787781884.html
Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"
Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" - РИА Новости, 10.05.2022
Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"
"Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка". РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:41
2022-05-10T19:17
украина
экономика
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_b9b01b897f6440b7dfa4c7dd1c821f04.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"."ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", — говорится в заявлении на сайте.Компания мотивировала это форс-мажорными обстоятельствами, которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся под контролем России. Отмечается, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллионов кубометров в сутки)."Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной", — говорится в заявлении.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа.
https://ria.ru/20220510/germaniya-1787766045.html
https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_194:0:2806:1959_1920x0_80_0_0_14a2286bee1af48908feed88185117d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, экономика, европа, россия
18:41 10.05.2022 (обновлено: 19:17 10.05.2022)
 
Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"

Оператор ГТС Украины заявил прекращении транзита газа через "Сохрановку" с 11 мая

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка".
"ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", — говорится в заявлении на сайте.
Компания мотивировала это форс-мажорными обстоятельствами, которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся под контролем России.
Отмечается, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллионов кубометров в сутки).
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 16:17
Бербок заявила о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов
"Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной", — говорится в заявлении.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа.
Добыча сланцевого газа на месторождении Eagle Ford, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 08:08
Жертвы или сообщники Путина? Американские сланцевики помогают России
 
УкраинаЭкономикаЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала