https://ria.ru/20220510/ukraina-1787781884.html

Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"

Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" - РИА Новости, 10.05.2022

Киев заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"

"Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка". РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:41

2022-05-10T18:41

2022-05-10T19:17

украина

экономика

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_b9b01b897f6440b7dfa4c7dd1c821f04.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка"."ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", — говорится в заявлении на сайте.Компания мотивировала это форс-мажорными обстоятельствами, которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся под контролем России. Отмечается, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллионов кубометров в сутки)."Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной", — говорится в заявлении.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа.

https://ria.ru/20220510/germaniya-1787766045.html

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, экономика, европа, россия