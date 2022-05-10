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Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине
США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине, где обе стороны рассчитывают на военный успех, заявила директор... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:09
2022-05-10T17:09
2022-05-10T21:27
специальная военная операция на украине
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россия
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине, где обе стороны рассчитывают на военный успех, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс."Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путем, мы не видим, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, жизнеспособного переговорного пути", — сказала она на слушаниях в конгрессе.Хейнс прогнозирует "значительные бои" в "ближайшие месяц или два" с развитием ситуации по все "более непредсказуемой и эскалационной траектории".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, национальная разведка сша, россия
17:09 10.05.2022 (обновлено: 21:27 10.05.2022)
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине
Глава Национальной разведки Хейнс: США не видят переговорного пути в ситуации на Украине