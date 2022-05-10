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Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787771734.html
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине
США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине, где обе стороны рассчитывают на военный успех, заявила директор... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:09
2022-05-10T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
национальная разведка сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине, где обе стороны рассчитывают на военный успех, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс."Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путем, мы не видим, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, жизнеспособного переговорного пути", — сказала она на слушаниях в конгрессе.Хейнс прогнозирует "значительные бои" в "ближайшие месяц или два" с развитием ситуации по все "более непредсказуемой и эскалационной траектории".
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в мире, сша, украина, национальная разведка сша, россия
17:09 10.05.2022 (обновлено: 21:27 10.05.2022)
 
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине

Глава Национальной разведки Хейнс: США не видят переговорного пути в ситуации на Украине

© AP Photo / The Washington Post / Melina MaraГлава Национальной разведки США Эврил Хейнс
Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / The Washington Post / Melina Mara
Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине, где обе стороны рассчитывают на военный успех, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс.
"Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путем, мы не видим, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, жизнеспособного переговорного пути", — сказала она на слушаниях в конгрессе.
Хейнс прогнозирует "значительные бои" в "ближайшие месяц или два" с развитием ситуации по все "более непредсказуемой и эскалационной траектории".
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