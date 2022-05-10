16:50 10.05.2022 (обновлено: 17:15 10.05.2022)
Лавров назвал идею передать замороженные российские активы Киеву воровством
Лавров назвал идею Борреля передать замороженные российские активы Украине воровством
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
АЛЖИР, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине, чтобы оплатить восстановление после окончания спецоперации.
"Воровство, которое даже не пытаются скрыть", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Он отметил, что для Запада такие действия становятся уже чем-то вроде привычки. В пример министр привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые западные страны хотят пустить не на нужды жителей Афганистана, а на цели, не связанные с восстановлением страны.
Заместитель Лаврова Александр Грушко, в свою очередь, назвал предложение Борреля беззаконием. По его словам, такой шаг повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим европейцам.
В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что направил в конгресс инициативу об изъятии имущества российских бизнесменов для оказания помощи Киеву. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, Вашингтон таким образом легализует государственный грабежи и попирает не только право частной собственности, но и свою же конституцию.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.
Россия предприняла ответные меры и, в частности, запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардов долларов.
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