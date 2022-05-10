15:47 10.05.2022 (обновлено: 16:06 10.05.2022)
GT: американский журналист выдал реальную миссию Байдена на Украине
GT: журналист NYT Фридман раскрыл истинные интересы Байдена в украинском кризисе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Белый дом сохраняет дистанцию между США и Украиной, используя Киев для удовлетворения собственных интересов, пишет китайский портал Global Times, проанализировав колонку американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times.
По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.