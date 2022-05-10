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GT: американский журналист выдал реальную миссию Байдена на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
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GT: американский журналист выдал реальную миссию Байдена на Украине
GT: американский журналист выдал реальную миссию Байдена на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
GT: американский журналист выдал реальную миссию Байдена на Украине
Белый дом сохраняет дистанцию между США и Украиной, используя Киев для удовлетворения собственных интересов, пишет китайский портал Global Times,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:47
2022-05-10T16:06
в мире
джо байден
украина
сша
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Белый дом сохраняет дистанцию между США и Украиной, используя Киев для удовлетворения собственных интересов, пишет китайский портал Global Times, проанализировав колонку американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times."В материале Фридман четко дал понять, что США не станут проливать кровь за Украину. Всем, кто думает, что Байден окажется настолько глуп, чтобы сражаться за Зеленского, американец посоветовал не питать наивных иллюзий", — говорится в статье Global Times.По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html
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60
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60
в мире, джо байден, украина, сша, россия, нато
15:47 10.05.2022 (обновлено: 16:06 10.05.2022)
 
GT: американский журналист выдал реальную миссию Байдена на Украине

GT: журналист NYT Фридман раскрыл истинные интересы Байдена в украинском кризисе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Белый дом сохраняет дистанцию между США и Украиной, используя Киев для удовлетворения собственных интересов, пишет китайский портал Global Times, проанализировав колонку американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times.
"В материале Фридман четко дал понять, что США не станут проливать кровь за Украину. Всем, кто думает, что Байден окажется настолько глуп, чтобы сражаться за Зеленского, американец посоветовал не питать наивных иллюзий", — говорится в статье Global Times.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В миреДжо БайденУкраинаСШАРоссияНАТО
 
 
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