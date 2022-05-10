https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761262.html

СМИ: США давят на Грецию с требованием передать Украине оружие

СМИ: США давят на Грецию с требованием передать Украине оружие - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: США давят на Грецию с требованием передать Украине оружие

США давят на Грецию, чтобы она передала Украине около 130 БМП-1 и зенитно-ракетные комплексы российского производства, пишет греческая газета Efimerida ton... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:39

2022-05-10T15:39

2022-05-10T16:10

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США давят на Грецию, чтобы она передала Украине около 130 БМП-1 и зенитно-ракетные комплексы российского производства, пишет греческая газета Efimerida ton Syntakton.Как отмечает издание, это происходит уже две недели. Взамен Вашингтон обещает поставить Афинам немецкие БМП Marder 1A5."Оказание давления началось по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина с 26 апреля на встрече министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Греции тогда удалось временно уйти от необходимости немедленной помощи ВСУ, сославшись на турецкую угрозу, которая не позволяет сократить греческий арсенал", — говорится в публикации.При этом из требований поставок Украине исключили зенитные комплексы ТОР-М1а и менее совершенные "Оса-АК", которые "серьезно заполняют бреши в обороне главных греческих островов", утверждает газета.По ее сведениям, Афины пока не приняли решения.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html

https://ria.ru/20220509/bayden-1787660238.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ллойд остин, владимир путин, украина, греция, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии