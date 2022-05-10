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В бундестаге рассказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
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В бундестаге рассказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
В бундестаге рассказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
В бундестаге рассказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза Александер... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:38
2022-05-10T16:14
в мире
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евросоюз
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза Александер Добриндт.Политик отметил, что Украина в перспективе все же может получить статус государства-кандидата. Но, несмотря на то что немецкие консерваторы такое решение поддержат, скорого вступления не последует, так как Киев должен провести радикальные структурные реформы, добавил Добриндт.На днях о том же говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что процесс займет годы или десятилетия, если только Евросоюз не решит снизить стандарты для вступления.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. По его словам, в Киеве эту анкету уже заполнили и отослали в Брюссель. Фон дер Ляйен пообещала, что ЕК даст заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
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в мире, украина, грузия, киев, владимир зеленский, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
15:38 10.05.2022 (обновлено: 16:14 10.05.2022)
 
В бундестаге рассказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС

Депутат бундестага Добриндт заявил, что прием Украины в ЕС может занять десятилетия

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза Александер Добриндт.

"Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями", — сказал он.

Политик отметил, что Украина в перспективе все же может получить статус государства-кандидата. Но, несмотря на то что немецкие консерваторы такое решение поддержат, скорого вступления не последует, так как Киев должен провести радикальные структурные реформы, добавил Добриндт.
На днях о том же говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что процесс займет годы или десятилетия, если только Евросоюз не решит снизить стандарты для вступления.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. По его словам, в Киеве эту анкету уже заполнили и отослали в Брюссель. Фон дер Ляйен пообещала, что ЕК даст заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
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