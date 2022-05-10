https://ria.ru/20220510/ukraina-1787738831.html

Глава МИД Германии посетила Бучу, пишут СМИ

Глава МИД Германии посетила Бучу, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022

Глава МИД Германии посетила Бучу, пишут СМИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила украинскую Бучу с необъявленным визитом, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:16

2022-05-10T12:16

2022-05-10T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

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мид германии

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила украинскую Бучу с необъявленным визитом, передает агентство Франс Пресс."Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе неожиданной поездки на Украину во вторник посетила Бучу, пригород Киева", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Бербок встретилась с местными жителями.Бербок выступила с коротким заявлением для прессы, сравнив Бучу, где была устроена провокация, с Потсдамом, пригородом Берлина, и отметив, что "здесь можно четко ощутить, что этими жертвами могли бы быть мы". "Наш долг перед жертвами - не только чтить их память, но и привести к ответственности преступников. Мы будем делать это как международное сообщество. Это обещание, которое мы можем и должны дать здесь в Буче", - заявила Бербок. Ожидается, что позже состоится пресс-конференция министра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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