12:11 10.05.2022 (обновлено: 12:50 10.05.2022)
Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой
Le Monde: во Франции резко вырос интерес к российским и украинским авторам
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.
"В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте ситуации на Украине.
"Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине. — Прим. ред.)", — рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После этого западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. На этом фоне сформировалась атмосфера нетерпимости к россиянам и русской культуре.