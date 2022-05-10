https://ria.ru/20220510/ukraina-1787738585.html

Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой

Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой - РИА Новости, 10.05.2022

Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой

Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:11

2022-05-10T12:11

2022-05-10T12:50

культура

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

культура

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте ситуации на Украине."Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине. — Прим. ред.)", — рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После этого западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. На этом фоне сформировалась атмосфера нетерпимости к россиянам и русской культуре.

https://ria.ru/20220502/kultura-1786557395.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, культура