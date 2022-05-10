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Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой - РИА Новости, 10.05.2022
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Культура
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Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой
Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой - РИА Новости, 10.05.2022
Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой
Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:11
2022-05-10T12:50
культура
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
культура
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте ситуации на Украине."Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине. — Прим. ред.)", — рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После этого западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. На этом фоне сформировалась атмосфера нетерпимости к россиянам и русской культуре.
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, культура
12:11 10.05.2022 (обновлено: 12:50 10.05.2022)
 
Le Monde: французы резко заинтересовались российской литературой

Le Monde: во Франции резко вырос интерес к российским и украинским авторам

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.
"В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте ситуации на Украине.
"Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине. — Прим. ред.)", — рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После этого западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. На этом фоне сформировалась атмосфера нетерпимости к россиянам и русской культуре.
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