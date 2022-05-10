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Захарова: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787735867.html
Захарова: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине
Захарова: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Захарова: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине
Российская делегация не будет участвовать в спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по Украине, которая пройдет в Женеве, говорится в комментарии... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:44
2022-05-10T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская делегация не будет участвовать в спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по Украине, которая пройдет в Женеве, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Совет ООН по правам человека 12 мая проведет специальную сессию, посвященную "ухудшению ситуации с правами человека на Украине в результате российской агрессии", сообщала ранее пресс-служба СПЧ ООН. Отмечалось, что спецсессия созывается на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств."К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что особое внимание МИД обратил на "очередной антироссийский заход "коллективного Запада" относительно созыва спецсессии."При этом преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственного гражданского населения, в расчёт не берутся. Весьма примечателен тот факт, что одновременно со спецсессией в Женеве "совершенно случайно" будут находиться эксперты учреждённой решением СПЧ т.н. международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность", - добавила Захарова.По ее словам, такие попытки навязать СПЧ политизированную повестку укладываются в линию Запада по использованию прав человека "в своих конъюнктурных интересах". "Чем дальше, тем больше становится ясно, что наши оппоненты уже перестали утруждать себя поиском какого-либо внятного объяснения своих действий. То, что в результате репутация СПЧ будет окончательно дискредитирована, их не волнует. Им важно реализовать поставленную задачу – трансформировать СПЧ в своего рода "закрытый клуб подлинных демократий", призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут караться", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, совет по правам человека оон (спч оон)
11:44 10.05.2022 (обновлено: 12:24 10.05.2022)
 
Захарова: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Представитель МИД Захарова: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская делегация не будет участвовать в спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по Украине, которая пройдет в Женеве, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Совет ООН по правам человека 12 мая проведет специальную сессию, посвященную "ухудшению ситуации с правами человека на Украине в результате российской агрессии", сообщала ранее пресс-служба СПЧ ООН. Отмечалось, что спецсессия созывается на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств.
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"К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание МИД обратил на "очередной антироссийский заход "коллективного Запада" относительно созыва спецсессии.
"При этом преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственного гражданского населения, в расчёт не берутся. Весьма примечателен тот факт, что одновременно со спецсессией в Женеве "совершенно случайно" будут находиться эксперты учреждённой решением СПЧ т.н. международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность", - добавила Захарова.
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По ее словам, такие попытки навязать СПЧ политизированную повестку укладываются в линию Запада по использованию прав человека "в своих конъюнктурных интересах". "Чем дальше, тем больше становится ясно, что наши оппоненты уже перестали утруждать себя поиском какого-либо внятного объяснения своих действий. То, что в результате репутация СПЧ будет окончательно дискредитирована, их не волнует. Им важно реализовать поставленную задачу – трансформировать СПЧ в своего рода "закрытый клуб подлинных демократий", призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут караться", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)
 
 
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