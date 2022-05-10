https://ria.ru/20220510/ukraina-1787731201.html
В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25
В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 10.05.2022
В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25
Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:03
2022-05-10T11:03
2022-05-10T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", — сообщил он.
https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:03 10.05.2022 (обновлено: 15:55 10.05.2022)
В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25
Представитель Минобороны Конашенков: украинский Су-25 сбили в воздушном бою вечером 9 мая