https://ria.ru/20220510/ukraina-1787731201.html

В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25

В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 10.05.2022

В Харьковской области в воздушном бою вечером 9 мая сбили украинский Су-25

Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:03

2022-05-10T11:03

2022-05-10T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", — сообщил он.

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

харьковская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков