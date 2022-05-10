https://ria.ru/20220510/ukraina-1787730692.html

Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 10.05.2022

Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Российская авиация поразила за прошедшую ночь 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:56

2022-05-10T10:56

2022-05-10T11:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила за прошедшую ночь 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)