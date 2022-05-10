https://ria.ru/20220510/ukraina-1787730692.html
Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ
Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 10.05.2022
Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ
Российская авиация поразила за прошедшую ночь 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:56
2022-05-10T10:56
2022-05-10T11:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила за прошедшую ночь 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:56 10.05.2022 (обновлено: 11:00 10.05.2022)
Российская авиация поразила 16 районов сосредоточения сил и техники ВСУ
Минобороны: авиация за ночь поразила 16 районов сосредоточения украинских сил и техники