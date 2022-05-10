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Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос - РИА Новости, 10.05.2022
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Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос
Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос - РИА Новости, 10.05.2022
Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос
Практически половина населения США согласна на поражение Украины, показал совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:45
2022-05-10T13:48
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Практически половина населения США согласна на поражение Украины, показал совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute.Кроме того, опрос показал, что американцы оказалась не намерены жертвовать личным финансовым положением из-за антироссийских санкций: 53 процента уверены, что санкции больше вредят Америке, чем России.При этом 52 процента опрошенных согласны с тем, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на Украине.Исследование проводилось 7 мая, в опросе приняли участие 1500 американцев. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/bayden-1787582784.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, санкции в отношении россии
09:45 10.05.2022 (обновлено: 13:48 10.05.2022)
 
Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос

Опрос Daily Express показал, что 43% американцев согласны на поражение Украины

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Практически половина населения США согласна на поражение Украины, показал совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute.

Так, количество респондентов, придерживающихся такого мнения, составило 43 процента. Противоположную точку зрения поддерживают 41 процент респондентов, у 16 процентов нет мнения на этот счет.

Кроме того, опрос показал, что американцы оказалась не намерены жертвовать личным финансовым положением из-за антироссийских санкций: 53 процента уверены, что санкции больше вредят Америке, чем России.
При этом 52 процента опрошенных согласны с тем, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на Украине.
Исследование проводилось 7 мая, в опросе приняли участие 1500 американцев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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