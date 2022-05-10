https://ria.ru/20220510/ukraina-1787726188.html

Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос

Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос - РИА Новости, 10.05.2022

Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос

Практически половина населения США согласна на поражение Украины, показал совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:45

2022-05-10T09:45

2022-05-10T13:48

в мире

украина

сша

россия

джо байден

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Практически половина населения США согласна на поражение Украины, показал совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute.Кроме того, опрос показал, что американцы оказалась не намерены жертвовать личным финансовым положением из-за антироссийских санкций: 53 процента уверены, что санкции больше вредят Америке, чем России.При этом 52 процента опрошенных согласны с тем, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на Украине.Исследование проводилось 7 мая, в опросе приняли участие 1500 американцев. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/bayden-1787582784.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, санкции в отношении россии