09:45 10.05.2022 (обновлено: 13:48 10.05.2022)
Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос
Опрос Daily Express показал, что 43% американцев согласны на поражение Украины
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Практически половина населения США согласна на поражение Украины, показал совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute.
Так, количество респондентов, придерживающихся такого мнения, составило 43 процента. Противоположную точку зрения поддерживают 41 процент респондентов, у 16 процентов нет мнения на этот счет.
При этом 52 процента опрошенных согласны с тем, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на Украине.
Исследование проводилось 7 мая, в опросе приняли участие 1500 американцев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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