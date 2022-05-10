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Полянский сообщил о планах Украины нанести удары по России - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/udary-1787709267.html
Полянский сообщил о планах Украины нанести удары по России
Полянский сообщил о планах Украины нанести удары по России - РИА Новости, 10.05.2022
Полянский сообщил о планах Украины нанести удары по России
Документы, найденные в ходе специальной военной операции на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:55
2022-05-10T00:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
оон
нато
николай патрушев
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Документы, найденные в ходе специальной военной операции на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись", — сказал он в эфире телеканала Sky News.Дипломат также подчеркнул, что аналогичные планы разрабатывались в отношении Донбасса. Таким образом, по его словам, Россия нанесла своего рода упреждающий удар. "Мы сделали это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом", — подытожил зампостпреда.Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.Документальные подтвержденияКак заявлял в марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в ходе российской спецоперации были получены документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым.Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения на полуостров, вопрос был только в сроках их реализации.Минобороны России 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе - оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.Власти ДНР 6 марта также сообщали, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.Специальная операцияРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.
https://ria.ru/20220509/polyanskiy-1787703570.html
https://ria.ru/20220504/ugrozy-1786870889.html
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россия, украина, донбасс, оон, нато, николай патрушев, сергей аксенов (политик), владимир путин, дмитрий полянский
00:55 10.05.2022
 
Полянский сообщил о планах Украины нанести удары по России

Дипломат Полянский: Украина планировала нанести удары по России и Донбассу

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Документы, найденные в ходе специальной военной операции на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись", — сказал он в эфире телеканала Sky News.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 22:45
Ведущий Sky News оборвал Полянского в эфире из-за фото в соцсети Зеленского
Дипломат также подчеркнул, что аналогичные планы разрабатывались в отношении Донбасса. Таким образом, по его словам, Россия нанесла своего рода упреждающий удар. "Мы сделали это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом", — подытожил зампостпреда.
Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.

Документальные подтверждения

Как заявлял в марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в ходе российской спецоперации были получены документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым.
Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения на полуостров, вопрос был только в сроках их реализации.
Минобороны России 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе - оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 19:17Специальная военная операция на Украине
Гаврилов заверил, что Россия ответит "ударом" на стратегические угрозы
Власти ДНР 6 марта также сообщали, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.

Специальная операция

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.
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25 апреля, 23:02
Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассООННАТОНиколай ПатрушевСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинДмитрий Полянский
 
 
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