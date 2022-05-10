https://ria.ru/20220510/udar-1787727781.html
В МИД ответили на вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Украине
В МИД ответили на вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Украине - РИА Новости, 10.05.2022
В МИД ответили на вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Украине
Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине РФ, в ней нужно искать ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:12
2022-05-10T10:12
2022-05-10T10:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине РФ, в ней нужно искать ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по территории Украины со стороны России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, исключает ли Москва возможность нанесения превентивного тактического ядерного удара по территории Украины.В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия.Согласно документу, условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В МИД ответили на вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Украине
Замглавы МИД Грушко: ответ на вопрос о применении ядерного оружия есть в военной доктрине
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине РФ, в ней нужно искать ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по территории Украины со стороны России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, исключает ли Москва возможность нанесения превентивного тактического ядерного удара по территории Украины
.
В июне 2020 года указом президента России
были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия.
Согласно документу, условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.