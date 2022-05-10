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Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира - РИА Новости, 10.05.2022
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Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира
Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира - РИА Новости, 10.05.2022
Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T06:19
2022-05-10T06:19
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и университетах.Американская администрация решила "лишить" российского лидера Владимира Путина "некоторых из его лучших новаторов", смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, передает агентство Bloomberg. Отмечается, что в случае принятия закона, по упрощенной схеме попасть в Соединенные Штаты смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук."США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю (создать режим въезда), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны", - заявил Чернышов.Парламентарий считает правильным облегчить въезд зарубежным ученым, чтоб они работали в российских университетах и НИИ.
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россия, сша, в мире
06:19 10.05.2022
 
Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Чернышов
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и университетах.
Американская администрация решила "лишить" российского лидера Владимира Путина "некоторых из его лучших новаторов", смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, передает агентство Bloomberg. Отмечается, что в случае принятия закона, по упрощенной схеме попасть в Соединенные Штаты смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.
"США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю (создать режим въезда), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны", - заявил Чернышов.
Парламентарий считает правильным облегчить въезд зарубежным ученым, чтоб они работали в российских университетах и НИИ.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
03:55
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