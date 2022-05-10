Рейтинг@Mail.ru
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220510/turistka-1787773998.html
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус - РИА Новости, 10.05.2022
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус
Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:50
2022-05-10T17:50
туризм
новости - туризм
красноярский край
туристы
саяногорск
абакан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787772532_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_edc6aacdd59ee2f0fec42cb4fa8bc155.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия. К месту вылетели пять спасателей. "Приземлиться вертолету было некуда, кругом крутые склоны и ни одной ровной площадки", — рассказывается в публикации. В итоге спасатели спустились беспарашютным способом. Пострадавшей оказали первую помощь еще на земле. Потом ее погрузили в специальные носилки, подняли в вертолет на лебедке и привезли в Абакан. Выяснилось, что группа туристов-любителей из Саяногорска каждый год 9 мая поднимается на хребет Борус. Отказываться от традиции они не стали и в этот раз. Путешественники решили покорить пик Кошурникова, известный сложностью маршрута и крутизной склонов. На вершину они забрались, со спуском возникла проблема. Туристы шли по снежному полю, оно под вечер подмерзло и стало скольким. Женщину 1962 года рождения подвела обувь — она не была предназначено для серьезных походов. "Туристка поскользнулась и покатилась вниз по снегу, затем она упала на камни, получив травмы головы и живота", — поясняют в МЧС.Недавно спасатели в Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки Сахрай.
https://ria.ru/20220510/zapovednik-1787718435.html
красноярский край
саяногорск
абакан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787772532_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_500eca1562b089e706cf9e025eba62cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, красноярский край, туристы, саяногорск, абакан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
17:50 10.05.2022
 
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус

Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ХакасияСпасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус
Спасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Хакасия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия.
К месту вылетели пять спасателей.
"Приземлиться вертолету было некуда, кругом крутые склоны и ни одной ровной площадки", — рассказывается в публикации.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ХакасияСпасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус
Спасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Хакасия
Спасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус
В итоге спасатели спустились беспарашютным способом.
Пострадавшей оказали первую помощь еще на земле. Потом ее погрузили в специальные носилки, подняли в вертолет на лебедке и привезли в Абакан.
Выяснилось, что группа туристов-любителей из Саяногорска каждый год 9 мая поднимается на хребет Борус. Отказываться от традиции они не стали и в этот раз. Путешественники решили покорить пик Кошурникова, известный сложностью маршрута и крутизной склонов.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ХакасияСпасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус
Спасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Хакасия
Спасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус
На вершину они забрались, со спуском возникла проблема. Туристы шли по снежному полю, оно под вечер подмерзло и стало скольким. Женщину 1962 года рождения подвела обувь — она не была предназначено для серьезных походов.
"Туристка поскользнулась и покатилась вниз по снегу, затем она упала на камни, получив травмы головы и живота", — поясняют в МЧС.
Недавно спасатели в Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки Сахрай.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 07:28Туризм
В заповеднике в Башкирии загорелся лес
 
ТуризмНовости - ТуризмКрасноярский крайтуристыСаяногорскАбаканМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала