https://ria.ru/20220510/turistka-1787773998.html
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус - РИА Новости, 10.05.2022
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус
Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:50
2022-05-10T17:50
2022-05-10T17:50
туризм
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия. К месту вылетели пять спасателей. "Приземлиться вертолету было некуда, кругом крутые склоны и ни одной ровной площадки", — рассказывается в публикации. В итоге спасатели спустились беспарашютным способом. Пострадавшей оказали первую помощь еще на земле. Потом ее погрузили в специальные носилки, подняли в вертолет на лебедке и привезли в Абакан. Выяснилось, что группа туристов-любителей из Саяногорска каждый год 9 мая поднимается на хребет Борус. Отказываться от традиции они не стали и в этот раз. Путешественники решили покорить пик Кошурникова, известный сложностью маршрута и крутизной склонов. На вершину они забрались, со спуском возникла проблема. Туристы шли по снежному полю, оно под вечер подмерзло и стало скольким. Женщину 1962 года рождения подвела обувь — она не была предназначено для серьезных походов. "Туристка поскользнулась и покатилась вниз по снегу, затем она упала на камни, получив травмы головы и живота", — поясняют в МЧС.Недавно спасатели в Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки Сахрай.
https://ria.ru/20220510/zapovednik-1787718435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, красноярский край, туристы, саяногорск, абакан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус
Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Спасатели эвакуировали с хребта Борус в Красноярском крае 60-летнюю туристку. Об этом сообщается
на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия.
К месту вылетели пять спасателей.
"Приземлиться вертолету было некуда, кругом крутые склоны и ни одной ровной площадки", — рассказывается в публикации.
В итоге спасатели спустились беспарашютным способом.
Пострадавшей оказали первую помощь еще на земле. Потом ее погрузили в специальные носилки, подняли в вертолет на лебедке и привезли в Абакан.
Выяснилось, что группа туристов-любителей из Саяногорска каждый год 9 мая поднимается на хребет Борус. Отказываться от традиции они не стали и в этот раз. Путешественники решили покорить пик Кошурникова, известный сложностью маршрута и крутизной склонов.
На вершину они забрались, со спуском возникла проблема. Туристы шли по снежному полю, оно под вечер подмерзло и стало скольким. Женщину 1962 года рождения подвела обувь — она не была предназначено для серьезных походов.
"Туристка поскользнулась и покатилась вниз по снегу, затем она упала на камни, получив травмы головы и живота", — поясняют в МЧС.
Недавно спасатели в Адыгее эвакуировали
17 туристов, заблокированных из-за подъема реки Сахрай.