https://ria.ru/20220506/adygeya-1787198995.html
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки
Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:00
2022-05-06T14:00
2022-05-06T14:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Группа из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказалась отрезана от берега рекой Сахрай", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что спасатели с помощью грузовой автомашины повышенной проходимости переправили всех через водную преграду."Состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась", — резюмировал представитель ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, происшествия, республика адыгея
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки
Спасатели в Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки Сахрай
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Группа из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказалась отрезана от берега рекой Сахрай", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели с помощью грузовой автомашины повышенной проходимости переправили всех через водную преграду.
"Состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась", — резюмировал представитель ведомства.