https://ria.ru/20220506/adygeya-1787198995.html

В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки

В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022

В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки

Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:00

2022-05-06T14:00

2022-05-06T14:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Группа из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказалась отрезана от берега рекой Сахрай", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что спасатели с помощью грузовой автомашины повышенной проходимости переправили всех через водную преграду."Состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась", — резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220506/turisty-1787183249.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, происшествия, республика адыгея