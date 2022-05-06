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В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки
Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:00
2022-05-06T14:00
туризм
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туристы
происшествия
республика адыгея
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Группа из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказалась отрезана от берега рекой Сахрай", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что спасатели с помощью грузовой автомашины повышенной проходимости переправили всех через водную преграду."Состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась", — резюмировал представитель ведомства.
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новости - туризм, туризм, туристы, происшествия, республика адыгея
14:00 06.05.2022
 
В Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки

Спасатели в Адыгее эвакуировали 17 туристов, заблокированных из-за подъема реки Сахрай

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея
Река Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке Сахрай в Майкопском районе Адыгеи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Группа из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказалась отрезана от берега рекой Сахрай", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели с помощью грузовой автомашины повышенной проходимости переправили всех через водную преграду.
"Состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась", — резюмировал представитель ведомства.
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