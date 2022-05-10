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Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям

Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям - РИА Новости, 10.05.2022

Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям

Жители Риги вновь возлагают цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы, передает Sputnik Латвия. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:27

2022-05-10T14:27

2022-05-10T14:27

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Риги вновь возлагают цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы, передает Sputnik Латвия."Сегодня ранним утром бульдозером были собраны все цветы, которые возложили рижане к памятнику Освободителям, и на грузовиках вывезены на свалку... Сегодня с утра уже приходят люди, которые хотели посмотреть на площадь, усыпанную цветами, и видят пустоту. Приходят и русские, и латыши. Многие плачут. Некоторые несут свои цветы. Увидев фото бульдозера, сметающего цветы, многие решили принести цветы снова. Добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство, и не дать смести цветы еще раз", - говорится в сообщении.Ранее портал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на депутата рижской думы Константина Чекушина сообщил, что муниципальные службы Риги во вторник убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги.

https://ria.ru/20220510/riga-1787728571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, рига, день победы