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Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям - РИА Новости, 10.05.2022
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Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям - РИА Новости, 10.05.2022
Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги вновь возлагают цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы, передает Sputnik Латвия. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:27
2022-05-10T14:27
в мире
латвия
рига
день победы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Риги вновь возлагают цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы, передает Sputnik Латвия."Сегодня ранним утром бульдозером были собраны все цветы, которые возложили рижане к памятнику Освободителям, и на грузовиках вывезены на свалку... Сегодня с утра уже приходят люди, которые хотели посмотреть на площадь, усыпанную цветами, и видят пустоту. Приходят и русские, и латыши. Многие плачут. Некоторые несут свои цветы. Увидев фото бульдозера, сметающего цветы, многие решили принести цветы снова. Добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство, и не дать смести цветы еще раз", - говорится в сообщении.Ранее портал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на депутата рижской думы Константина Чекушина сообщил, что муниципальные службы Риги во вторник убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги.
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в мире, латвия, рига, день победы
14:27 10.05.2022
 
Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям

Sputnik Латвия: рижане вновь несут цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали

© Фото : public domainПамятник Освободителям Риги
Памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : public domain
Памятник Освободителям Риги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Риги вновь возлагают цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы, передает Sputnik Латвия.
"Сегодня ранним утром бульдозером были собраны все цветы, которые возложили рижане к памятнику Освободителям, и на грузовиках вывезены на свалку... Сегодня с утра уже приходят люди, которые хотели посмотреть на площадь, усыпанную цветами, и видят пустоту. Приходят и русские, и латыши. Многие плачут. Некоторые несут свои цветы. Увидев фото бульдозера, сметающего цветы, многие решили принести цветы снова. Добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство, и не дать смести цветы еще раз", - говорится в сообщении.
Ранее портал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на депутата рижской думы Константина Чекушина сообщил, что муниципальные службы Риги во вторник убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги.
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В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям
 
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