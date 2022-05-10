https://ria.ru/20220510/tramp-1787721808.html

Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"

Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки" - РИА Новости, 10.05.2022

Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости, в том числе о его... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:42

2022-05-10T08:42

2022-05-10T08:42

в мире

сша

ближний восток

россия

пулитцеровская премия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России.Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 года. Награды в трех номинациях также забрала газета New York Times, в том числе в категории международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд."Почему публикующие фейки СМИ и их "журналисты" должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке", - написал Трамп в заявлении, распространенном в соцсетях.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.

https://ria.ru/20220502/ssha-1786529016.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, ближний восток, россия, пулитцеровская премия, дональд трамп