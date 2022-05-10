Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/tramp-1787721808.html
Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"
Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки" - РИА Новости, 10.05.2022
Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"
Бывший президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости, в том числе о его... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:42
2022-05-10T08:42
в мире
сша
ближний восток
россия
пулитцеровская премия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России.Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 года. Награды в трех номинациях также забрала газета New York Times, в том числе в категории международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд."Почему публикующие фейки СМИ и их "журналисты" должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке", - написал Трамп в заявлении, распространенном в соцсетях.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.
https://ria.ru/20220502/ssha-1786529016.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, россия, пулитцеровская премия, дональд трамп
08:42 10.05.2022
 
Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"

Экс-президента США Трамп возмутило присуждение Пулитцеровской премии публикующим фейки СМИ

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России.
Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 года. Награды в трех номинациях также забрала газета New York Times, в том числе в категории международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд.
"Почему публикующие фейки СМИ и их "журналисты" должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке", - написал Трамп в заявлении, распространенном в соцсетях.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 11:44
Американский журналист пожаловался на предвзятость западных СМИ
 
В миреСШАБлижний ВостокРоссияПулитцеровская премияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала