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США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией - РИА Новости, 10.05.2022
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США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией
США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией - РИА Новости, 10.05.2022
США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией
США считают наиболее конструктивной в контексте ситуации вокруг Украины поддержку Киеву в переговорах с РФ и военную помощь, сказала официальный представитель... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:21
2022-05-10T23:00
в мире
джо байден
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США считают наиболее конструктивной в контексте ситуации вокруг Украины поддержку Киеву в переговорах с РФ и военную помощь, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы чувствуем, что наиболее конструктивная роль - поддерживать Украину за столом переговоров и в военном смысле", - сказала Псаки на брифинге.Так она ответила на вопрос о сделанном накануне президентом США Джо Байденом высказывании о том, что РФ якобы не имеет выхода из ситуации вокруг Украины, и о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для ее разрешения.
https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html
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в мире, джо байден, украина, сша, россия
22:21 10.05.2022 (обновлено: 23:00 10.05.2022)
 
США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией

Псаки: США считают военную помощь Украине эффективней, чем переговоры с Россией

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США считают наиболее конструктивной в контексте ситуации вокруг Украины поддержку Киеву в переговорах с РФ и военную помощь, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы чувствуем, что наиболее конструктивная роль - поддерживать Украину за столом переговоров и в военном смысле", - сказала Псаки на брифинге.
Так она ответила на вопрос о сделанном накануне президентом США Джо Байденом высказывании о том, что РФ якобы не имеет выхода из ситуации вокруг Украины, и о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для ее разрешения.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 23:31
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки
 
В миреДжо БайденУкраинаСШАРоссия
 
 
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