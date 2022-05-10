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США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией

США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией - РИА Новости, 10.05.2022

США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией

США считают наиболее конструктивной в контексте ситуации вокруг Украины поддержку Киеву в переговорах с РФ и военную помощь, сказала официальный представитель... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:21

2022-05-10T22:21

2022-05-10T23:00

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США считают наиболее конструктивной в контексте ситуации вокруг Украины поддержку Киеву в переговорах с РФ и военную помощь, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы чувствуем, что наиболее конструктивная роль - поддерживать Украину за столом переговоров и в военном смысле", - сказала Псаки на брифинге.Так она ответила на вопрос о сделанном накануне президентом США Джо Байденом высказывании о том, что РФ якобы не имеет выхода из ситуации вокруг Украины, и о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для ее разрешения.

https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html

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в мире, джо байден, украина, сша, россия