https://ria.ru/20220510/ssha-1787797238.html
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17 - РИА Новости, 10.05.2022
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:17
2022-05-10T21:17
2022-05-10T23:36
в мире
сша
россия
ми-17
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона."Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня", — сказал он на брифинге для журналистов.В первую партию входили пять таких вертолетов. Речь предположительно идет о машинах, которые США в свое время закупали у России для афганских военных.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html
https://ria.ru/20220510/elektronika-1787718003.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, ми-17
21:17 10.05.2022 (обновлено: 23:36 10.05.2022)
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
Пентагон: США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17