https://ria.ru/20220510/ssha-1787797238.html

США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17

США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17 - РИА Новости, 10.05.2022

США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17

США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:17

2022-05-10T21:17

2022-05-10T23:36

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона."Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня", — сказал он на брифинге для журналистов.В первую партию входили пять таких вертолетов. Речь предположительно идет о машинах, которые США в свое время закупали у России для афганских военных.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html

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в мире, сша, россия, ми-17