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США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17 - РИА Новости, 10.05.2022
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США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17 - РИА Новости, 10.05.2022
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:17
2022-05-10T23:36
в мире
сша
россия
ми-17
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона."Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня", — сказал он на брифинге для журналистов.В первую партию входили пять таких вертолетов. Речь предположительно идет о машинах, которые США в свое время закупали у России для афганских военных.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html
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в мире, сша, россия, ми-17
21:17 10.05.2022 (обновлено: 23:36 10.05.2022)
 
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17

Пентагон: США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США начинают во вторник поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня", — сказал он на брифинге для журналистов.
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая
В первую партию входили пять таких вертолетов. Речь предположительно идет о машинах, которые США в свое время закупали у России для афганских военных.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 07:03Специальная военная операция на Украине
США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска
 
В миреСШАРоссияМи-17
 
 
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