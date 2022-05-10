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США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок - РИА Новости, 10.05.2022
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США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок
США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок - РИА Новости, 10.05.2022
США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок
США совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил во вторник... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:45
2022-05-10T19:45
цены на нефть
джо байден
владимир путин
сергей лавров
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил во вторник президент США Джо Байден."Украина располагает 20 миллионами тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым самым добиться снижения цен", - сказал Байден в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией и снижению цен для американских потребителей.Затрагивая ситуацию в своей стране, Байден назвал пандемию коронавируса и "войну мистера Путина" на Украине ключевыми причинами инфляции в США. "Эта война также спровоцировала рост цен на продукты питания", - добавил президент США, не пояснив, как именно, по его мнению, это произошло.Президент США Джо Байден регулярно заявляет о том, что ситуация на Украине является одной из ведущих причин рекордной за последние 40 лет инфляции в США, связывая рост цен на товары в стране с именем российского президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html
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цены на нефть, джо байден, владимир путин, сергей лавров, сша, россия, украина
19:45 10.05.2022
 
США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок

Джо Байден: США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил во вторник президент США Джо Байден.
"Украина располагает 20 миллионами тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым самым добиться снижения цен", - сказал Байден в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией и снижению цен для американских потребителей.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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Почему Байден боится оказаться на одном фото с Путиным
Затрагивая ситуацию в своей стране, Байден назвал пандемию коронавируса и "войну мистера Путина" на Украине ключевыми причинами инфляции в США. "Эта война также спровоцировала рост цен на продукты питания", - добавил президент США, не пояснив, как именно, по его мнению, это произошло.
Президент США Джо Байден регулярно заявляет о том, что ситуация на Украине является одной из ведущих причин рекордной за последние 40 лет инфляции в США, связывая рост цен на товары в стране с именем российского президента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:00
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Цены на нефтьДжо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровСШАРоссияУкраина
 
 
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