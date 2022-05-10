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Разведка США признала, что большинство россиян поддерживают спецоперацию
Разведка США признала, что большинство россиян поддерживают спецоперацию - РИА Новости, 10.05.2022
Разведка США признала, что большинство россиян поддерживают спецоперацию
США видят спад протестной активности в России и свидетельства поддержки большинством населения военной операции на Украине, заявила шеф Национальной разведки... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:26
2022-05-10T19:26
2022-05-10T21:11
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. США видят спад протестной активности в России и свидетельства поддержки большинством населения военной операции на Украине, заявила шеф Национальной разведки Аврил Хейнс."Я знаю, что многие из нас видели протесты, которые вспыхнули после вторжения, и меры пресечения, которые последовали в России, включая принятие законов, предусматривающих очень значительные наказания в случае протестов... Мы видели, что они на самом деле сократились", - сказала она на слушаниях в конгрессе.Хейнс также упомянула опросы, которые, по ее словам, указывают на то, что "большинство россиян продолжают поддерживать специальную военную операцию". Она утверждает, что одной из причин этого стала "избирательность информации, которая доносится до населения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:26 10.05.2022 (обновлено: 21:11 10.05.2022)
Разведка США признала, что большинство россиян поддерживают спецоперацию
Аврил Хейнс: США видят поддержку большинством операции на Украине