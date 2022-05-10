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Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны
Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны - РИА Новости, 10.05.2022
Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны
США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Третьей мировой войны, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:38
2022-05-10T18:38
2022-05-10T18:38
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Третьей мировой войны, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс."Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации Третьей мировой войны", - сказала она на слушаниях в конгрессе.Хейнс повторила, что Россия, по мнению разведки, не пойдет на применение ядерного оружия вне ситуации "экзистенциальной угрозы", но может посчитать таковой проигрыш конфликта на Украине и вовлечение в него НАТО.Директор военной разведки Скотт Беррье, который также участвует в слушаниях, заявил, что США "прямо сейчас" не видят намерений России задействовать тактическое ядерное оружие на Украине. "Мы очень на этом вопросе сосредоточены", - сказал он.
https://ria.ru/20220510/nato-1787774928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, нато
Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны
Глава Нацразведки Хейнс: США, помогая Украине, не хотят довести до Третьей мировой войны