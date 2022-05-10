https://ria.ru/20220510/ssha-1787780045.html

Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны

Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны - РИА Новости, 10.05.2022

Хейнс: США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны

США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Третьей мировой войны, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:38

2022-05-10T18:38

2022-05-10T18:38

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Третьей мировой войны, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс."Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации Третьей мировой войны", - сказала она на слушаниях в конгрессе.Хейнс повторила, что Россия, по мнению разведки, не пойдет на применение ядерного оружия вне ситуации "экзистенциальной угрозы", но может посчитать таковой проигрыш конфликта на Украине и вовлечение в него НАТО.Директор военной разведки Скотт Беррье, который также участвует в слушаниях, заявил, что США "прямо сейчас" не видят намерений России задействовать тактическое ядерное оружие на Украине. "Мы очень на этом вопросе сосредоточены", - сказал он.

https://ria.ru/20220510/nato-1787774928.html

украина

сша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, россия, нато