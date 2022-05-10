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США предоставят Сирии более 800 миллионов долларов гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.05.2022
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США предоставят Сирии более 800 миллионов долларов гуманитарной помощи
США предоставят Сирии более 800 миллионов долларов гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.05.2022
США предоставят Сирии более 800 миллионов долларов гуманитарной помощи
Вашингтон предоставит Сирии гуманитарную помощь более чем на 800 миллионов долларов, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:31
2022-05-10T15:31
в мире
цены на нефть
сирия
сша
россия
оон
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон предоставит Сирии гуманитарную помощь более чем на 800 миллионов долларов, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты Америки предоставят сирийскому народу новую гуманитарную помощь на сумму более 800 миллионов долларов, крупнейшую гуманитарную помощь со стороны США, когда-либо заявленную на Брюссельской конференции", - приводятся на сайте постпредства США при ООН слова Томас-Гринфилд, которые она произнесла на ежегодной министерской конференции доноров Сирии в столице Бельгии.Постпред также отметила, что ситуация на Украине привела к "серьезной нехватке пшеницы и удобрений", что вызывает опасения относительно возможного дефицита продовольствия и роста цен в странах Ближнего Востока и в Африки, в том числе в Сирии. "Именно поэтому в этом году выделение гуманитарной помощи для народа Сирии особенно важно", - сказала Томас-Гринфилд.В этом году ежегодная министерская конференция доноров Сирии проходит без участия России, что привело к изменению ее формата. Ранее сопредседателями на конференции выступали совместно ООН и Евросоюз. Однако в этот раз ЕС не стал приглашать Россию, в результате чего ООН не смогла выступить в качестве сопредседателя форума.Предыдущая конференция по Сирии "Брюссель-5" прошла в конце марта прошлого года. Традиционно она проходит без участия представителей действующих сирийских властей, с которыми ЕС прервал отношения. В прошлом году участники конференции пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для помощи сирийским беженцам в 2021-2022 годах.Дамаск заявил, что не принимает проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, а выбранный формат нарушает основы устава ООН.
https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html
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в мире, цены на нефть, сирия, сша, россия, оон, евросоюз
15:31 10.05.2022
 
США предоставят Сирии более 800 миллионов долларов гуманитарной помощи

Томас-Гринфилд: США предоставят Сирии более 800 миллионов долларов гуманитарной помощи

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон предоставит Сирии гуманитарную помощь более чем на 800 миллионов долларов, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты Америки предоставят сирийскому народу новую гуманитарную помощь на сумму более 800 миллионов долларов, крупнейшую гуманитарную помощь со стороны США, когда-либо заявленную на Брюссельской конференции", - приводятся на сайте постпредства США при ООН слова Томас-Гринфилд, которые она произнесла на ежегодной министерской конференции доноров Сирии в столице Бельгии.
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Постпред также отметила, что ситуация на Украине привела к "серьезной нехватке пшеницы и удобрений", что вызывает опасения относительно возможного дефицита продовольствия и роста цен в странах Ближнего Востока и в Африки, в том числе в Сирии. "Именно поэтому в этом году выделение гуманитарной помощи для народа Сирии особенно важно", - сказала Томас-Гринфилд.
В этом году ежегодная министерская конференция доноров Сирии проходит без участия России, что привело к изменению ее формата. Ранее сопредседателями на конференции выступали совместно ООН и Евросоюз. Однако в этот раз ЕС не стал приглашать Россию, в результате чего ООН не смогла выступить в качестве сопредседателя форума.
Предыдущая конференция по Сирии "Брюссель-5" прошла в конце марта прошлого года. Традиционно она проходит без участия представителей действующих сирийских властей, с которыми ЕС прервал отношения. В прошлом году участники конференции пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для помощи сирийским беженцам в 2021-2022 годах.
Дамаск заявил, что не принимает проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, а выбранный формат нарушает основы устава ООН.
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