13:50 10.05.2022 (обновлено: 16:04 10.05.2022)
Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США
Daily Express: эпидемия ожирения снижает готовность американских вооруженных сил к войне
© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
"Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 килограммов) для мужчин и 120 фунтов (54 килограмма) для женщин", — говорится в публикации.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на армии.
"Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — подчеркнула она.
Набору веса способствует увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 1960-х годов число новобранцев в армии США, у которых отмечалось превышение нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.