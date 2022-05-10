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Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США - РИА Новости, 10.05.2022
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Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США
Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США - РИА Новости, 10.05.2022
Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США
Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:50
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в мире
сша
университет кентукки
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на армии."Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — подчеркнула она.Набору веса способствует увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 1960-х годов число новобранцев в армии США, у которых отмечалось превышение нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
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в мире, сша, университет кентукки, министерство обороны сша
13:50 10.05.2022 (обновлено: 16:04 10.05.2022)
 
Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США

Daily Express: эпидемия ожирения снижает готовность американских вооруженных сил к войне

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.

"Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 килограммов) для мужчин и 120 фунтов (54 килограмма) для женщин", — говорится в публикации.

Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на армии.
"Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — подчеркнула она.
Набору веса способствует увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 1960-х годов число новобранцев в армии США, у которых отмечалось превышение нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
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