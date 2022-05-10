https://ria.ru/20220510/ssha-1787748556.html

Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США

Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США - РИА Новости, 10.05.2022

Daily Express рассказала об эпидемии, угрожающей армии США

Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:50

2022-05-10T13:50

2022-05-10T16:04

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университет кентукки

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на армии."Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — подчеркнула она.Набору веса способствует увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 1960-х годов число новобранцев в армии США, у которых отмечалось превышение нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.

https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, университет кентукки, министерство обороны сша