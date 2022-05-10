10:32 10.05.2022 (обновлено: 15:58 10.05.2022)
ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола
TAC: активная роль в конфликте на Украине не поможет США восстановить мировое лидерство
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в конфликте на Украине поможет им восстановить международное лидерство, пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.
"Вашингтон проводит бесчисленные вооруженные конфликты, которые обычно именуются крестовыми походами во имя свободы, даже если в их основе явные или скрытые имперские амбиции", — считает он.
По мнению Басевича, американским властям необходимо в первую очередь разобраться с собственными проблемами, которые продолжают раскалывать общество.
"Споры о границе, иммиграции, преступности, полиции, владении оружием, учебных программах и климатическом кризисе ожесточились и, судя по всему, не поддаются компромиссу", — подчеркнул он.
Нынешний президент США оказался не готов к возложенным на него обязательствам, уверен автор статьи.
"Джо Байден оказался скучным, неэффективным и склонным к оплошностям, явно не способным дать стране новый импульс", — заключил Басевич.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.