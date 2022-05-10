Рейтинг@Mail.ru
ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html
ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола
ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола - РИА Новости, 10.05.2022
ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола
США не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в конфликте на Украине поможет им восстановить международное лидерство, пишет обозреватель The American... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:32
2022-05-10T15:58
в мире
джо байден
украина
сша
россия
министерство обороны сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в конфликте на Украине поможет им восстановить международное лидерство, пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.По мнению Басевича, американским властям необходимо в первую очередь разобраться с собственными проблемами, которые продолжают раскалывать общество."Споры о границе, иммиграции, преступности, полиции, владении оружием, учебных программах и климатическом кризисе ожесточились и, судя по всему, не поддаются компромиссу", — подчеркнул он.Нынешний президент США оказался не готов к возложенным на него обязательствам, уверен автор статьи."Джо Байден оказался скучным, неэффективным и склонным к оплошностям, явно не способным дать стране новый импульс", — заключил Басевич.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220510/bazy-1787716032.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/bayden-1787588514.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, украина, сша, россия, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:32 10.05.2022 (обновлено: 15:58 10.05.2022)
 
ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола

TAC: активная роль в конфликте на Украине не поможет США восстановить мировое лидерство

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в конфликте на Украине поможет им восстановить международное лидерство, пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.

"Вашингтон проводит бесчисленные вооруженные конфликты, которые обычно именуются крестовыми походами во имя свободы, даже если в их основе явные или скрытые имперские амбиции", — считает он.

По мнению Басевича, американским властям необходимо в первую очередь разобраться с собственными проблемами, которые продолжают раскалывать общество.
"Споры о границе, иммиграции, преступности, полиции, владении оружием, учебных программах и климатическом кризисе ожесточились и, судя по всему, не поддаются компромиссу", — подчеркнул он.
Нынешний президент США оказался не готов к возложенным на него обязательствам, уверен автор статьи.
"Джо Байден оказался скучным, неэффективным и склонным к оплошностям, явно не способным дать стране новый импульс", — заключил Басевич.
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы в Японии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
05:16
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:44В мире
"Прогнать администрацию". В США возмутились словами Байдена об экономике
 
В миреДжо БайденУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала