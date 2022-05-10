https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html

ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола

ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола - РИА Новости, 10.05.2022

ТАС: активная роль в конфликте на Украине не спасет США от раскола

США не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в конфликте на Украине поможет им восстановить международное лидерство, пишет обозреватель The American... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:32

2022-05-10T10:32

2022-05-10T15:58

в мире

джо байден

украина

сша

россия

министерство обороны сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в конфликте на Украине поможет им восстановить международное лидерство, пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.По мнению Басевича, американским властям необходимо в первую очередь разобраться с собственными проблемами, которые продолжают раскалывать общество."Споры о границе, иммиграции, преступности, полиции, владении оружием, учебных программах и климатическом кризисе ожесточились и, судя по всему, не поддаются компромиссу", — подчеркнул он.Нынешний президент США оказался не готов к возложенным на него обязательствам, уверен автор статьи."Джо Байден оказался скучным, неэффективным и склонным к оплошностям, явно не способным дать стране новый импульс", — заключил Басевич.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220510/bazy-1787716032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/bayden-1787588514.html

украина

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, украина, сша, россия, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии